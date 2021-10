The Crashing Brains lança versão acústica de “Clown”

O público pode conferir o vídeo no canal oficial deles no YouTube e também em todas as plataformas digitais

A banda de rock The Crashing Brains acaba de lançar a versão acústica do seu recente single “Clown”. O público pode conferir o vídeo no canal oficial deles no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Para quem ainda não conhece, desde 2017, a banda paulista tem feito seu som ecoar na cena do rock independente com sua estética grunge sonoridade apurada. Bora conferir?

“Clown” faz parte do primeiro álbum da banda “Premeditated”, que foi gravado totalmente ao vivo no Family Mob – estúdio localizado em São Paulo, que já recebeu grandes artistas como Coldplay, Sepultura, Ego Kill Talent, Pitty, Nx Zero, entre outros. A música é marcada por seus picos de explosão e calmaria, com uma letra que fala sobre relacionamentos conturbados e a libertação deles.

Formada por Luke Grave (voz e guitarra), Álef Silva (guitarra e vocal de apoio), Marcky Moura (baixo) e Matheus Rapanha (bateria), a The Crashing Brains já coleciona algumas apresentações de destaque em sua recente trajetória. Em 2018, foi selecionada entre mais de duzentas bandas brasileiras para abrir o show da aclamada Angra, durante o Araraquara Rock. Na ocasião, a banda foi apresentada ao público por Bruno Sutter, vocalista do Massacration. Em 2019, foi a vez de fazerem a abertura dos shows dos Raimundos e CPM 22, durante o Orange Submarine Festival, em Limeira/SP.

Ficha técnica:

Produção: The Crashing Brains

Mix e Master: Windi Ribeiro

Engenheiros de som: Otavio Rossato, Hugo Silva

Produção de Vídeo: WindiStudio

Direção de Fotografia: Eder Magalhães

Câmeras: Jonathan Faria, Ulisses, Windi Ribeiro, Eder Magalhães

Guitar Tech: Víctor Stabile

Gravado no Family Mob Studios – São Paulo/SP

Sobre The Crashing Brains:

Idealizada pelo guitarrista e compositor Álef Silva, a The Crashing Brains vem da alusão ao embate de personalidades e ideias, de um grupo com o mesmo objetivo. Formada por ex-integrantes de diversas bandas nacionais, como Upside Cut, Genomma e Cassino Rock, o grupo foi fundado em 2017, na cidade de São Paulo. Na época, o baixista Marcky Moura e o baterista Matheus Rapanha integraram o projeto. A partir de 2019, a banda passou a viver uma nova fase, com a entrada do novo vocalista Luke Grave, também primo do baterista Matheus. Desde então, os 4 músicos têm trabalhado incansavelmente para tornar palpável o projeto autoral, baseado em qualidade e maturidade musical. Tal objetivo se concretiza com o lançamento prévio do single “Clown”, que será seguido pela estreia do álbum “Premeditated”.

Instagram: @thecrashingbrains Facebook: The Crashing Brains YouTube: The Crashing Brains