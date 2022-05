The Crashing Brains chega com pé na porta em álbum de estreia “Premeditated”

Depois de três singles prévios, a banda de rock solta disco completo de 10 faixas, gravadas em sessão única e ao vivo

Eles chegaram de vez. Após reacender a chama do grunge independente, com lançamento prévio dos singles “Clown”, “Reaper” e “On and On”, a The Crashing Brains apresenta seu álbum de estreia “Premeditated”, nesta sexta (29) em todas as plataformas digitais. O disco foi gravado em uma sessão única (sem cortes) e ao vivo no Family Mob — estúdio localizado em São Paulo, que já recebeu grandes nomes como Coldplay, Sepultura, Ego Kill Talent, Pitty e Nx Zero. A produção também ganhou registro em vídeo, que estará disponível no canal oficial da banda no YouTube. O show de lançamento do disco acontece em 29 de maio, a partir das 19h, no The Wall Café, em São Paulo.

“Esse o álbum fala de tudo um pouco: frustrações amorosas perrengues do dia a dia, coisas do cotidiano que todos passamos em algum momento da vida” comenta o baterista Matheus Rapanha. O vocalista e guitarrista Álef Silva é quem assina a composição de todas as músicas, mas o processo criativo resulta do trabalho colaborativo entre todos os integrantes.





A apuração técnica, qualidade musical e sintonia entre os músicos são, sem dúvidas, o grande trunfo da banda: “nós que assinamos toda a produção musical do disco e todo esse processo foi muito natural”, comenta Luke Grave, vocalista e guitarrista.

E eles não estão pra brincadeira: a banda já está trabalhando em seu 2ª álbum, do qual

promete revelar mais singles ainda neste ano.



Ficha técnica:

Produção: The Crashing Brains

Mix e Master: Windi Ribeiro

Engenheiros de som: Otavio Rossato, Hugo Silva

Produção de Vídeo: WindiStudio

Direção de Fotografia: Eder Magalhães

Câmeras: Jonathan Faria, Ulisses, Windi Ribeiro, Eder Magalhães

Guitar Tech: Víctor Stabile

Gravado no Family Mob Studios – São Paulo/SP

Sobre The Crashing Brains:

Idealizada pelo guitarrista e compositor Álef Silva, a The Crashing Brains vem da alusão ao embate de personalidades e ideias, de um grupo com o mesmo objetivo. Formada por ex-integrantes de diversas bandas nacionais, como Upside Cut, Genomma e Cassino Rock, o grupo foi fundado em 2017, na cidade de São Paulo. Na época, o baixista Marcky Moura e o baterista Matheus Rapanha integraram o projeto. A partir de 2019, a banda passou a viver uma nova fase, com a entrada do novo vocalista Luke Grave, também primo do baterista Matheus. Desde então, os 4 músicos têm trabalhado incansavelmente para tornar palpável o projeto autoral, baseado em qualidade e maturidade musical. Tal objetivo se concretiza com o lançamento do álbum “Premeditated”, composto por 10 faixas autorais.