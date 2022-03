Thais Braz mostra testa sem curativos pela primeira vez após cirurgia

A ex-bbb fez uma redução de testa; ela já havia revelado que o tamanho de sua testa era um grande motivo de insegurança

A odontopediatra Thais Braz, 29, que esteve no BBB 21 (Globo), apareceu pela primeira vez sem os curativos após realizar a cirurgia para diminuir a testa. No Instagram, a ex-BBB fez vídeos para mostrar o resultado sem a fita e também comentou sobre o processo pós-operatório.

“Bom dia! Tirei o tape [fita, em português], acabei de tirar. E o cabelo, ficou cinco dias com o negócio aqui, está meio amassadinho. Vou tomar banho agora, lavar o cabelo. Nossa, gente, que alívio”, começou a ex-BBB. “E aí, como está ficando?”, perguntou ainda.

Braz falou sobre a cirurgia no dia 10 de março. Em um vídeo compartilhado no stories, ela apareceu com um curativo e uma faixa na cabeça e explicou o procedimento. “Eu tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa ela”, começou.

Leia também Thais Braz rebate críticas e comenta pós-operatório da redução de testa

“Mas deu tudo certo, graças a Deus, escolhi muito o profissional e também era uma coisa que me incomodava muito, muito desde criança. Mas está tudo bem, não tem nem 24 horas que eu fiz a cirurgia”, continuou ela, afirmando que a cirurgia havia sido tranquila.

Vou ficar uma semana usando a faixa e depois eu tiro e uso só para dormir. A única coisa que sinto é latejando a cabeça, mas é bem mais tranquilo do que eu pensei”, disse a ex-BBB. Em conversa com o F5, o cirurgião plástico Victor Cutait, membro da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), explicou que a técnica é antiga e utilizada na reconstrução do rosto em casos de queimaduras e nas pessoas escalpeladas em acidentes de barco que acontecem na Amazônia.

“É muito comum no norte do Brasil que tem muito escalpelamento feminino de mulheres que tem parte do couro cabeludo arrancado pelo motor do barco. É uma técnica que vem para a reconstrução”, explica. A cirurgia, com duração média de uma hora, pode reduzir até cinco centímetros da testa.

Segundo Cutait, a técnica consiste em fazer uma incisão em perto da raiz do cabelo ao longo da área da testa até as têmporas, permitindo o descolamento do couro cabeludo.