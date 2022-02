Tesla, a cachorrinha que está viralizando na internet ensinando crossfit

Com mais de 76 mil seguidores, a cadelinha personal, mostra como entrar em forma

Já pensou em ter ajuda do seu pet para entrar em forma? A cachorrinha Tesla, tem dado o que falar na web. Em vídeos postados no instagram ela e sua tutora Diane Miltrea, já conquistaram mais de 76 mil seguidores.

Com ajuda de Tesla, Diane se sente motivada para continuar os exercícios. Em um dos posts ela ajuda a fazer flexões com direito a beijos no focinho.

Além da rotina diária da dupla, a tutora da cadelinha também ensina como adestrar o seu animal de estimação.