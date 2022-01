‘Temporada de Verão’ tem romance de Giovanna Lancellotti com astro de ‘Elite’

A estação mais quente do ano é o pano de fundo de “Temporada de Verão”, série brasileira que estreia nesta sexta-feira (21) na Netflix. Assim como “The White Lotus” (HBO) e “Nine Perfect Strangers” (Amazon), a trama se insere na tendência –talvez impulsionada pela pandemia– de transformar um resort em cenário fixo das aventuras dos personagens, embora o resultado aqui seja bem mais leve e solar.

A trama é focada nas relações entre os jovens funcionários do fictício hotel Maresia, que fica na também fictícia Ilha das Conchas –a produção foi rodada em Florianópolis. Uma das protagonistas é Catarina (Giovanna Lancellotti), que é uma patricinha que está dando uma festa no local.



Porém, a mãe dela é presa por lavagem de dinheiro e corrupção ativa, de modo que ela acaba se unindo ao staff do empreendimento. “Eu gosto muito de personagens que começam nesse momento de mudança de rota para ter uma virada”, diz a atriz ao site F5 sobre o papel.



“Para mim, foi muito interessante conseguir trazer um pouco dessa patricinha, mais mimada, no começo, mas também conseguir ver essa transformação”, avalia. “Pode parecer meio engraçado para quem vê, mas, para ela, é o maior drama da vida dela. A mãe foi presa, tiraram o dinheiro dela, tudo o que ela tinha, ela vê o noivo ficando com outra… Então é muita informação num primeiro momento.”



“Entendo esse lado confuso dela”, defende. “Mas acho que em termos de crescimento pessoal, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ela.”



Na trama, Catarina vai se envolver com o colega Diego, que já namora com Marília (Cynthia Senek), outra funcionária do hotel. O personagem é vivido pelo ator chileno Jorge López, que ganhou fama como o desinibido Valerio, meio-irmão de Lucrecia Montesinos (Danna Paola) na série espanhola “Elite”, sucesso entre os jovens.



“Vim para o Brasil porque sempre gostei muito do país e das pessoas”, afirma o ator por meio de videoconferência. “Sempre tive o sonho de trabalhar aqui e, por isso, quis participar do projeto. Quando chegou o convite, disse: ‘Sim! Vou pelo desafio’. Gostei muito, amei os meus colegas, aprendi um novo idioma… mal (risos).”



“Gosto muito de trabalhar em países diferentes, morei na Argentina, na Espanha, no Brasil, agora estou no Chile, em breve vou para os Estados Unidos”, enumera. “Gosto muito, de verdade, de estar em lugares diferentes, aprender a cultura, trabalhar em equipe. Estou muito feliz de participar da série.”

Sobre o triângulo amoroso de Diego, o ator conta que, além da chegada de Catarina, há outros fatores que atrapalham a relação com Marília. “A relação que ele tem com a Marília é muito linda, mas ele não quer ser pai ainda”, adianta. “Acho que é o conflito mais duro que ele precisa enfrentar.”



Fazendo o contraponto a Catarina, há personagens que vêm de realidades bem mais duras. É o caso de Yasmin (Gabz), que vem da periferia de São Paulo, nunca viu o mar e acaba revelando que está ali para encontrar o pai que ela nunca conheceu.



“Eu sou uma pessoa que teve um pai muito presente –ele é excessivamente presente (risos)”, conta a intérprete. “Nunca tive que lidar com a falta desse afeto. Mas a Yasmim também vem uma realidade muito diferente, ela nunca tinha visto uma coisa que nem aquele hotel. Quando ela vai para lá, eu acho que o principal motivo é tentar se encontrar, entender essa parte da história dela, entender quem ela é.”



“E, no meio desse caminho, ela vai aprendendo com pessoas muito diferente dela”, prossegue. “Eu também vim da periferia, eu sei que às vezes é complicada para quem vem da periferia se entender em outros lugares. Dentro desse hotel, o trabalho é quase que o de menos.”

Outro personagem que tem conflitos relacionados a sua posição social é Miguel, interpretado por André Luiz Frambach. “Assim como a Yasmin, ele veio da comunidade, nunca viu outras coisas”, explica o ator. “Ele tem contato com muitas culturas diferentes ali no hotel, mas não sabe que é sair daquela ilha.”



Apesar de jovem, Miguel é considerado veterano, porque sempre trabalhou nas temporadas de verão, quando a demanda é grande. “Ele é filho de pescador, nasceu e cresceu na ilha e, de certa forma no hotel, porque ele é melhor amigo do filho de um dos donos. Ele respira esse hotel.”



“Ele acolhe todo mundo, quer apresentar como é que é a ilha, quer apresentar como é o hotel”, conta. “O Miguel tem um pouco essa responsabilidade de unir a galera por ser esse menino muito solar, muito coração e muito alegre com todo mundo.”



Porém, o personagem também esconde contradições, como o fato de vender drogas para os hóspedes que o procuram. “Ele se envolve muitas coisas ilícita, mas é por uma boa causa”, garante Frambach. “Além do dinheiro que ele recebe do hotel, ele precisa tirar mais para de alguma forma poder cuidar do pai. Não é só o dinheiro pelo dinheiro.”

NÓS VAMOS INVADIR SUA PRAIA



Os atores contam que as locações na praia ficam bonitas na tela, mas têm lá seus desafios. O grupo também precisou se preparar para gravar cenas não só na areia, mas também embaixo d’água.



“Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido”, diz Giovanna Lancellotti. “A gente teve muitas sequências com a câmera embaixo d’água, que eram quase diálogos, então tivemos que fazer treinamento de apneia, com lastros. Foi diferente.”



Sobre as gravações perto do mar, ela faz algumas ponderações. “A gente vê a cena na praia e pensa: ‘Nossa, que delícia!’. Sim, eu acho uma delícia, sou muito natureza, muito praia e muito solar. Para mim é um ambiente perfeito, mas, por mais que você esteja mais leve com relação a trajes, você ainda fica mais preocupada. Até com o próprio corpo: será que eu estou bem, que ângulo que está mostrando…”

Ela revela que o elenco filmou primeiro todas essas cenas externas. “Começamos gravando pela praia, então tinha muitas cenas que eram de episódios mais para a frente”, conta. “A gente tinha que ter uma ordem cronológica na nossa cabeça e saber de onde estava vindo, para onde estava indo… Foi um desafio até de construção de personagem, que ainda não estava tão estabelecida.”

Além disso, há o risco de frequentadores da praia flagrarem as gravações e soltarem spoilers por aí. “Existe uma preocupação com as pessoas porque é um lugar público”, afirma. “Tem muita gente passando, a gente fica preocupado de as pessoas tirarem foto e acabarem soltando em rede social.”



“E também tem mil outras coisas na gravação na praia”, conclui. “Não é só aquela cena que você vai gravar rapidinho e acabou. É o dia inteiro ali no sol ou passando frio também. É bem diferente de gravar dentro do estúdio com a equipe fechada.”

“TEMPORADA DE VERÃO”

Quando: Estreia 21/1

Onde: Na Netflix

Classificação: 16 anos

Elenco: Giovanna Lancellotti, Jorge López, Gabz, André Luiz Frambach, Cynthia Senek, Giovanna Rispoli e Maicon Rodrigues, entre outros.

Direção: Isabel Valiante e Caroline Fioratti