‘Wicked’ será quarto musical mais longevo da história da Broadway

Wicked se tornará o 4º musical que ficou mais tempo em cartaz na Broadway, nos Estados Unidos. Segundo informações da revista especializada em teatro Playbill, o musical terá sua 7.486ª apresentação no Gershwin Theatre na terça, 11 de abril, ultrapassando Cats.

Além disso, o espetáculo completará 20 anos na Broadway este ano, uma vez que foi encenado pela primeira vez em 8 de outubro de 2003, tendo sua estreia oficial ao público em 30 de outubro de 2003. O espetáculo já foi representado em mais de 100 cidades espalhadas por 16 países pelo mundo, incluindo o Brasil, onde ganhou uma primeira montagem em 2016 e agora tem outra, em cartaz no Teatro Santander, com grande venda antecipada de ingressos.

O musical de Stephen Schwartz (música e letra) e Winnie Holzman (libreto) já foi traduzido para seis idiomas e visto por quase 65 milhões de pessoas em todo o mundo, acumulando uma bilheteria global de US$ 5 bilhões.

Recentemente, Schwartz passou por São Paulo e conversou com o Estadão, dando sua visão sobre a montagem brasileira de Wicked: “Fiquei impressionado com muitos detalhes, pois se trata de um show inédito, com ideias novas. Mas me encantou a química entre Myra Ruiz e Fabi Bang, algo raro. Elas conferem um toque especial ao espetáculo”.

A marca histórica de Wicked nos EUA acontece a poucos dias antes da produção mais antiga da Broadway, O Fantasma da Ópera, fazer sua apresentação final, em 16 de abril, quando terá somado 13 981 apresentações.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.