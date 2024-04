Vera Holtz estreia peça inspirada em ‘Sapiens’ na capital paulista em maio

GABRIELE KOGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em maio, a atriz Vera Holtz estreia o monólogo “Ficções”, inspirado no livro “Sapiens – Uma breve história da humanidade”, do escritor israelense Yuval Noah Harari. As apresentações da temporada acontecem até 28 de julho, às sextas e aos sábados, no teatro Faap. As entradas já estão à venda.

O espetáculo, que já passou por Portugal, aborda a capacidade do homem em criar e acreditar em ficções, como deuses, dinheiro e nações, discutindo o que foi inventado para que a espécie humana alcançasse a condição compreendida como proprietária do planeta.

No teatro, localizado na região central da capital paulista, os ingressos do tipo inteira custam entre R$ 42, no mezanino, e R$ 160, na plateia. É possível adquiri-los pelo site ou na bilheteria física, que também fica na rua Alagoas, no bairro Higienópolis.

A produção é dirigida por Rodrigo Portella e idealizada por Felipe Heráclito Lima. Segundo Portella, Vera interpretará outros personagens, além de cantar e improvisar durante as cenas. No palco, também interagirá com a plateia e com o músico Federico Puppi -autor da trilha sonora original da peça.

VERA HOLTZ EM ‘SAPIENS’

Quando 10 de maio até 28 de julho de 2024

Onde Teatro FAAP – R. Alagoas, 903, Higienópolis, região central

Preço A partir de R$ 42 (mezanino, inteira)

Classificação 12 anos

Elenco Vera Holtz

Direção Rodrigo Portella

Link https://teatrofaap.showare.com.br/