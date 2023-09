Trupe Trabalhe Essa Ideia estreia espetáculo “Cidade sem Palavras”

A montagem de “Cidade sem Palavras” inova ao colocar em cena atores e atrizes atuando em português e Libras, simultaneamente

Imagine uma cidade com pessoas sem nomes próprios e restritas ao uso de apenas algumas palavras? Pois essa cidade existe, se chama Babili e tem essa condição, um tanto estranha, imposta pela prefeita. Sob o argumento de construir um mundo ideal, a prefeita, com o seu status de toda poderosa, indica a função que cada habitante terá.

Essa indicação se dá no dia do nascimento, quando ela também o/a ‘presenteia’ com cinco palavras. Ao longo da vida, moradoras e moradores conquistam novas palavras. Porém, em razão do vocabulário limitado à função que cada um e cada uma exerce, as pessoas não se entendem.

Certo dia nasce um menino, que deixa a prefeita sem palavras, ela, então, o ‘presenteia’ com uma sequência aleatória de vocábulos. Sem função, o menino ficaria isolado, mas ele, espertamente, cria uma estratégia para se comunicar com seus conterrâneos – o carinho. Com o tempo, ele passa a questionar o propósito de tal imposição, que levou as pessoas a não se comunicarem nem se tocarem, tudo em função do trabalho.

A indagação do menino motivou todos e todas a se perguntarem: “por que estamos agindo assim?”. Pressão que cai sobre a prefeita, a única pessoa da cidade capaz de articular todas as palavras possíveis. Qual será o desfecho desta história?

A montagem de “Cidade sem Palavras”, de dramaturgia autoral da companhia teatral Trupe Trabalhe Essa Ideia, inova ao colocar em cena atores e atrizes atuando em português e Libras, simultaneamente. “Nossa ideia é trazer a falta de comunicação à tona, quebrando a barreira que pessoas surdas têm em se adaptarem a ambientes majoritariamente oralizados”, explica Gabriel Neves, diretor do espetáculo, e conclui: “dessa forma, as experiências estética e sensorial de ouvintes e de surdos ficam equivalentes”.

Serviço:

Espetáculo “Cidade com Palavras”

Idealizado pela trupe Trabalhe Essa ideia

De 9 de setembro a 1º de outubro

Veja datas, locais e ingressos:

Local: CIA Lábios da Lua – Quadra 4 Lote 16 Loja C e D – Setor Sul – Gama

Dias e horário: 09 e 10 de setembro, às 20h

Entrada Gratuita

Local: Teatro Engrenagem – SCLRN 712 BL C loja 42 – Asa Norte – Brasília

Dias: 16 e 17 de setembro, às 20h

R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira

Local: Teatro Paulo Autran – SESC Taguatinga

Dias e horário: 23 e 24 de setembro, às 20h

Entrada Gratuita

Local: Teatro Newton Rossi – SESC Ceilândia

Dias e horário: 30 de setembro e 1º de outubro, às 20h

Entrada Gratuita