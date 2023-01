Teatro dos Sentidos retorna a Brasília abordando inclusão de PCDs

Público “assiste” às apresentações com os olhos vendados enquanto tem os outros sentidos sendo estimulados pelo elenco

Promovendo uma experiência única no cenário das artes cênicas brasilienses, o Teatro dos Sentidos estará retornando à capital no próximo dia 25 de fevereiro com peças direcionadas para o público adulto e infantil. Trabalhando pautas de inclusão que priorizam as pessoas com deficiência (PcD), as apresentações serão celebradas no Espaço Cultural Renato Russo e têm como objetivo proporcionar a inclusão cultural deste grupo seleto que representa mais de 24% da população brasileira.

Diferente das peças de teatro convencionais, todo o público, com exceção dos deficientes visuais, será vendado antes da performance principal, característica essa que enfatiza a proposta principal do projeto. “Além de promover reflexões profundas a respeito da postura cotidiana que o senso comum propaga sobre as pessoas com deficiências, O Teatro dos Sentidos também chega para ressaltar que esse público também atua como consumidor de cultura, fator este que muitas das vezes não é levado em consideração pelas instituições públicas e privadas”, ressalta a principal organizadora do espetáculo, Paula Wenke.

Para dar vida ao projeto, a cineasta e roteirista contará com um time de atores “provocadores” que serão responsáveis por estimular todos os outros sentidos do público durante a encenação, variando a abordagem de acordo com as necessidades de desenvolvimento da narrativa. Alternando entre dois horários distintos de exibição, 16h e 20h, a peça destinada ao público infantil será “Pluft, o fantasminha vai ao Teatro dos Sentidos”, que possui roteiro adaptado da obra da dramaturga Maria Clara Machado. Já para os adultos a peça principal será “Feliz Ano Novo”, com roteiro original de Paula Wenke.

Ainda de acordo com a diretora do projeto, além de abordar um pouco mais sobre a realidade dos deficientes visuais ao final da apresentação, o público será convidado a participar de uma exposição artística inclusiva e inspirada nas experiências cênicas. As obras ficaram expostas em um varal cenográfico que contará com a participação de 20 artistas distintos, permitindo a interação da plateia com a coletânea.

Os preparativos da “Mostra Comemorativa da Transferência do Teatro dos Sentidos para Brasília” já se iniciam nos dias 25 e 26 de janeiro com um laboratório interativo para estimular os sentidos dos atores. Na primeira atividade, todos os participantes serão vendados e levados até o Jardim Botânico do DF para se relacionarem com as plantas e, logo em seguida, fazerem um piquenique às cegas.

Já no laboratório do medo, o grupo andará pelas ruas da capital em direção à Nicolândia com a supervisão de “anjos” auxiliares, onde poderão ter a sensação de descolamento enquanto permanecem na condição de cego. “Embora 25% dos atores já possua algum tipo de deficiência, essas atividades são de grande importância para que o elenco seja capaz de transmitir ao público as mesmas sensações que tiveram durante toda a experiência”, conclui Paula Wenke.

Sobre o Teatro dos Sentidos – Vencedor de dois editais cedidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Banco do Brasil, o Teatro dos Sentidos surgiu em 1997 sob a idealização da roteirista, diretora, atriz e publicitária Paula Wenke, graduada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília (UnB). Com o intuito de promover uma experiência única enquanto revela a realidade das pessoas com deficiência, o Teatro dos Sentidos retorna à capital para uma série de apresentações após 7 anos longe dos palcos.

Serviço

Teatro dos Sentidos

Datas: 25 e 26 de fevereiro; 04 e 05 de março

Horário: 16h para o público infantil; 20h para adultos

Local: Espaço Cultural Renato Russo, Asa Sul, Comércio Residencial Sul, 508, Bloco A, Brasília – DF

Site: www.paulawenke.com/index.htm