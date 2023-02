Teatro dos Sentidos realiza experiência às cegas na Feira do Guará

Espetáculos fazem parte da Mostra Comemorativa – Transferência do Núcleo do Teatro dos Sentidos para Brasília

A direção do Teatro dos Sentidos estará realizando no próximo dia 02 (quinta-feira), a partir das 14h, um laboratório de atores na Feira do Guará com o intuito de preparar o elenco para as apresentações de dois espetáculos que se iniciam no dia 25 de fevereiro no Espaço Cultural Renato Russo. Durante a vivência, o grupo receberá orientações sobre mobilidade da pessoa cega com Cesar Ascar, artista plástico que possui baixa visão e é membro da Associação de Deficientes Visuais (ABDV).

Os espetáculos, que têm fomento do Fundo de Arte e Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, fazem parte da Mostra Comemorativa – Transferência do Núcleo do Teatro dos Sentidos para Brasília e acontecem entre os dias 25/02/23 a 05/03/23, no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul. Durante a Mostra serão apresentados dois espetáculos: “Pluft, o Fantasminha vai ao Teatro dos Sentidos”, texto de Maria Clara Machado, adaptado por Paula Wenke, Sábado e Domingo, às 16h; e a peça “Feliz Ano Novo” de Paula Wenke, Sábado e Domingo, às 20h.

De acordo com Paula Wenke, criadora e diretora do projeto, durante o laboratório, os atores percorrerão o ambiente da Feira, ora vendados e ora como guias, para experienciar os aromas, texturas e gostos provocados pela diversidade de estímulos disponíveis no local. “A preparação do elenco propicia que os atores sintam na pele como é a percepção do mundo sem o sentido da visão; possibilitando que os sentidos da audição, tato, olfato e paladar sejam aguçados. Desta forma, saberão como lidar com uma plateia de pessoas cegas ou de olhos vendados”, explica Paula Wenke.

O primeiro laboratório, concluído no dia 25 de fevereiro, foi realizado no Jardim Sensorial do Jardim Botânico, onde o elenco vendado pôde experienciar os odores e a textura das plantas do local. Acompanhados pela nutricionista e Presidente da ABDV, Denise Braga, eles também realizaram um Pic Nic às cegas em que a representante da associação apresentou uma pesquisa que aborda sobre os hábitos alimentares de pessoas cegas. “Estou muito impactado com este novo universo que se apresenta. Ao retirar as vendas depois de percorrer o Jardim Sensorial, percebi que o imaginei infinitamente maior, tamanha a grandeza que a percepção através dos outros sentidos pode oferecer”, ressaltou o ator Elmo Ferrer após a conclusão do laboratório.

Serviço

Mostra Comemorativa – Transferência do Núcleo do Teatro dos Sentidos para Brasília

Datas: 25/02/23 a 05/03/23

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Espetáculo Infantil: “Pluft, o Fantasminha vai ao Teatro dos Sentidos” texto de Maria Clara Machado e adaptação de Paula Wenke, Sábado e Domingo, às 16h

Espetáculo Adulto: “Feliz Ano Novo” de Paula Wenke, Sábado e Domingo, às 20h