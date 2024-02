SOS Casa dos Quatro

Espaço Multicultural – fundado por Alexandre Ribondi -, na 708 Norte, pede ajuda para se recompor após os estragos causados por alagamento.

Quando o ator e diretor teatral Alexandre Ribondi morreu, em junho de 2023, a Casa dos Quatro – espaço multicultural fundado por ele e outros três amigos e agitadores culturais de Brasília em agosto de 2017, na 708 Norte -, veio a dificuldade para pagar o aluguel. Então, foi preciso mudar de endereço: um prédio, localizado bem pertinho, na ponta do mesmo bloco comercial. As obras começaram em janeiro, com previsão de instalação do teatro no térreo para facilitar o acesso de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Apesar da correria, os preparativos estavam a todo vapor e a expectativa era reinaugurar a Casa em 17 de fevereiro. Mas vieram as fortes chuvas no período do carnaval e, principalmente, a do último dia 9, que invadiu com toda força a Asa Norte, sobretudo a UnB e a avenida W3. A Casa dos Quatro não passou ilesa e o ocorrido obrigou o grupo a recalcular a rota e correr atrás de fundos para cobrir os prejuízos e reabrir o espaço.

Na sexta-feira à noite, quando a chuva caiu forte, parte do grupo estava no local ensaiando. “Os profissionais que estavam trabalhando na obra alertaram que a água estava invadindo o subsolo, onde todos os equipamentos de som, iluminação, ar condicionado e arquibancadas estavam guardados por conta da reforma. Em poucos minutos, a água atingiu cerca de 80cm, subiu muito e muito rápido. Salvamos o que era possível, mas muita coisa ficou danificada”, conta Rafael Salmona, Coordenador de Produção da Casa dos Quatro.

“A estimativa é que o prejuízo tenha sido de R$ 30 mil”, calcula Rafael. O valor inclui, ainda, gastos com obras emergenciais para prevenir novos episódios como esses. Dentre eles, readequação da calçada e entrada; instalação de quatro sumidouros e dois pocetos no subsolo.

Por essa razão, a reinauguração do espaço foi remarcada para 2 de março. E o grupo criou uma Vakinha para cobrir os prejuízos e dar continuidade ao projeto. “A Casa dos Quatro é muito vocacionada à formação de artistas. Então, estávamos preparados para começar as oficinas, os workshops, e também peças de tetro, leituras dramáticas, performances e shows musicais. Esperamos, em breve, colocar tudo isso na rua”, completa Rafael. A Casa dos Quatro ainda promove projetos sociais e oficinas gratuitas, por meio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura), também previstos para este ano.

Clique aqui para apoiar a Casa dos Quatro.