Solos Férteis chega à quarta edição em setembro

Entre os dias 12 e 17 de setembro, serão apresentados 17 espetáculos nos teatros Caixa Cultural e Sesc Garagem, além de quatro oficinas no IFB e no Instituto Bíblico

O festival Solos Férteis chega à sua quarta edição. Entre os dias 12 e 17 de setembro, serão apresentados 17 espetáculos nos teatros Caixa Cultural (SBS) e Sesc Garagem (913 Sul), além de quatro oficinas no IFB da 610 Norte e no Instituto Bíblico (601 Norte).

Idealizado e sob a direção-geral da atriz e diretora teatral Luciana Martuchelli, o tema da quarta edição é “Artistas sem Fronteiras – A Torre de Babel”. O espetáculo evoca debates acerca dos desafios e oportunidades do fazer artístico e da preservação da voz e da perspectiva crítica das mulheres no teatro, por meio da difusão da produção feminina inédita e autoral, o intercâmbio, a igualdade de gênero e a inclusão de pessoas com deficiências. Assuntos que atravessam as dramaturgias das montagens e irão permear os debates e as oficinas.

Para compor a programação, foi aberta uma convocatória através da qual foram recebidas propostas vindas de todo o Brasil e de outros países da América Latina. Entre as selecionadas do Distrito Federal, estão Adriana Lodi, com Senhora P; Maria Leo Araruna, com Transmitologia; Camila Guerra, com Pedra (P)árida; e Adriana Nunes, com O Misterioso Desaparecimento de W, numa linha mais intimista, diferente de como o grande público a conhece nos Melhores do Mundo.

Ao longo dos seis dias de atividades, promovidas pelo Festival, “novos contextos e experiências serão apresentados para que artistas mulheres possam explorar novos olhares e abordagens para a criação teatral e nutrir, com mais profundidades, suas prioridades políticas, estéticas e existenciais”, destaca Luciana. “O festival é um projeto onde diretoras, atrizes, técnicas, pensadoras e dramaturgas podem descortinar novos rumos”, complementa.

O Festival é uma realização da Tao Filmes e da Cia Yinspiração, com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e apoios da Caixa Cultural Brasília, Governo Federal, Sesc-DF e Secretaria de Cultura do DF. Em novembro, haverá uma versão do festival para o YouTube, com sessões de espetáculos, oficinas, entrevistas e saraus.

Serviço:

Solos Férteis – Festival e Encontro Internacional de Mulheres no Teatro

SESC Garagem (913 Sul), com sessões dias 13, 14 e 16 de setembro, às 15h, com entrada franca, e dia 15, às 19h e às 21h, com ingressos a partir de R$ 15

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Teatro Caixa Cultural (SBS, quadra 4, lotes 3/4), com sessões dias 12 de setembro, às 19h, 13 e 14, às 19h e às 21h, e dias 16 e 17, às 18h e às 20h

Ingressos a partir de R$ 15

Oficinas: de 13 a 15 de setembro no IFB (610 Norte) e no Instituto Bíblico (601 Norte), mediante inscrição prévia, através do formulário: https://bit.ly/Oficinas4SolosFerteis

Debates: dias 13, 14 e 16 de setembro, no Sesc Garagem, sempre às 16h

Classificação indicativa: 16 anos

Programação, inscrições para as oficinas e mais informações: www.instagram.com/solosferteis/