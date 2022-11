Sangue no Olho ganha temporada presencial em Brasília

Espetáculo traz adaptação inédita de romance homônimo da escritora chilena Lina Meruane, com direção de Delson Antunes

Brasília é palco para a montagem Sangue no Olho, que entra em temporada gratuita no Complexo Cultural de Planaltina, de 1º a 11 de dezembro, de quinta a domingo, sempre às 19h.

Com adaptação e direção de Delson Antunes, Sangue no Olho segue a trajetória da personagem Lina, uma escritora chilena radicada em Nova York, que carrega desde jovem uma doença misteriosa em seus olhos. Um dia quando vai a uma festa, uma das suas veias oculares estouram e seu globo ocular se enche de sangue.

Enquanto aguarda as pesquisas que possam desvendar a progressão da doença e as possibilidades de tratamento, a protagonista volta para o Chile e lá tem que se defrontar com seu conturbado relacionamento familiar. Lina enfrenta o destino com muita força e com uma determinação descomunal. Ela precisa aprender a usar os “olhos da mente” e sabe o quão difícil é esse aprendizado. Ela tem ao seu lado seu incansável companheiro Ignácio.

O espetáculo acompanha a luta ávida e sufocante de Lina, contra esse inimigo invisível e implacável: a cegueira. Ao mesmo tempo, a obra investiga as relações humanas, a dependência do outro, as manipulações, e os jogos de poder que sustentam as relações amorosas, profissionais e familiares. Aliando cenas de muita tensão, conflitos e expectativas com outras recheadas de humor e afeto, Sangue no Olho nos apresenta, através de seus personagens, uma conjunção de amores, ódios, temores e esperanças. “É uma inspiração vigorosa para enfrentarmos os tempos sombrios que vivemos”, aponta o diretor Delson Antunes.

Sangue No Olho é um espetáculo inédito, adaptado da obra da autora chilena Lina Meruane, grande expoente da literatura latino-americana, e desenvolvido por artistas em diferentes cidades: Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Évora (Portugal), que se uniram durante a pandemia para criar uma peça teatral online e agora para compor uma versão original da obra para os palcos.

Após a temporada gratuita em Planaltina, o público também pode apreciar a peça nos dias 14 e 15 de dezembro, às 20h, no Teatro Mapati (707 norte), com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Oficina

O público pode participar da oficina gratuita de interpretação para teatro e vídeo com Anna França e Letícia Abadia, de 7 a 10 de dezembro, de 9h às 13h, no Complexo Cultural de Planaltina. A iniciativa tem classificação indicativa de 14 anos. Para participar, basta realizar inscrição pelo link https://forms.gle/rbiHVfHarMqF5Lp47.

O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

Ficha Técnica:

Adaptação e direção: Delson Antunes

Elenco: Letícia Abadia, Anna França, Chico Sant´Anna e João Gott

Assistente de Direção: Beatriz Parisi Pinheiro

Coordenação de Produção: Letícia Abadia e Anna França

Produção: Raphael Veiga

Cenário e direção de arte: José Dias

Iluminação: Aurélio de Simoni

Trilha Sonora: Diogo Cerrado

Designer: Karol Kanashiro

Dramaturgia virtual e vídeo mapping: Leonardo Rodrigues

Realização: Mar Entre Elas

Apoio: Grupo Depois das Cinco

SERVIÇO:

Oficina de Interpretação para teatro e vídeo com Anna França e Letícia Abadia

Data: De 7 a 10 de dezembro, de 9h às 13h

Local: Complexo Cultural de Planaltina,

Entrada: Gratuita

Classificação Indicativa: 14 anos

Inscrições: https://forms.gle/rbiHVfHarMqF5Lp47