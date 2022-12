Regina Duarte volta ao teatro exaltando Monteiro Lobato e moralismo de suas fábulas

Batizada de “Monteiro Lobato por Regina Duarte”, a apresentação deste sábado (10) marcou a estreia da Série Arte 360

Marina Consiglio

São Paulo – SP

Foi em meio às montanhas e à arquitetura europeia de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, que Regina Duarte escolheu voltar aos palcos. A chamada “Suíça brasileira” recebeu a atriz para um espetáculo após um hiato de três anos permeado por uma breve participação fracassada no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Em seu retorno, a atriz leu textos de Monteiro Lobato. O universo infantil do “Sítio do Picapau Amarelo” até apareceu, mas Regina deu preferência às fábulas do autor, sempre arrematadas com valores morais que ela exaltou ao final da apresentação em conversa com o público.

Batizada de “Monteiro Lobato por Regina Duarte”, a apresentação deste sábado (10) marcou a estreia da Série Arte 360, promovida pelo hotel de luxo Quebra Noz, a cerca de 180 quilômetros da capital paulista. Houve ainda um repeteco neste domingo (11).

Na noite de estreia, parecia que todo mundo se conhecia. O público aguardava o início do espetáculo espalhado pelas cadeiras e poltronas de design no lobby do hotel, enquanto garçons uniformizados distribuíam taças de espumante e pedaços de pizza. Havia até uma lareira acesa, embora seja dezembro e o verão esteja prestes a chegar ao Brasil.

A apresentação começou com cerca de meia hora de atraso. Cadeiras de madeira foram enfileiradas para acomodar a plateia, formada por cerca de cem pessoas, no auditório do hotel. A pianista Vera Cláudia Ferrari recepcionou o público com “Lua Branca”, de Chiquinha Gonzaga.

Logo Regina subiu ao palco e, bem-humorada, comentou sobre o nervosismo da estreia. Mas a plateia estava tranquila, mesmo com o atraso e a acomodação improvisada. No palco, a atriz comandou uma leitura dramática de textos de Lobato.

Embora seja conhecido principalmente pelo universo infantil do “Sítio do Picapau Amarelo”, a opção de Regina foi colocar todos os atores alinhados no palco com roupas pretas sisudas. Para completar o clima solene, intervenções sonoras foram feitas ao piano.

A trupe reunida por Regina tinha os atores Matheus Braga, Igor Kovalsky, Luísa Levenstein e Christiane Fogaça. Gabriela Duarte, sua filha, e Manuela Goldflus, a neta, fizeram participações especiais.

O universo do Sítio, que consagrou Lobato como autor, apareceu em um ou outro texto. Emília, Visconde de Sabugosa, Dona Benta e Pedrinho estrelaram histórias e o Saci e Tia Nastácia foram mencionados. Mas o que Regina preferiu mostrar mesmo foram as fábulas do escritor, sempre pontuadas com a moral da história entre piscadelas e caretas dos atores.

“O Pulo do Gato”, por exemplo, trazia uma conversa entre Pedrinho e Dona Benta sobre gatos e onças. No final, Pedrinho pergunta se é verdade que “os políticos espertos usam o pulo do gato”. A avó responde dizendo que “os políticos matreiros são os gatos da humanidade, dão toda sorte de pulos, e sabem muito bem essa história de cair de pé”. A plateia deu gargalhadas.

Ao final da apresentação, houve um bate-papo. Regina contou que a proposta para a peça surgiu após uma visita ao Quebra Noz no final de outubro, quando Gabriela participou do Festival de Primavera da cidade.

“Perguntaram se eu tinha alguma coisa preparada para trazer, porque eles estavam inaugurando essa sala cultural, e eu fiquei muito interessada”, disse. Ela diz que queria trazer “O Urso”, de Anton Tchekhov, mas que acabou esbarrando em Lobato, um autor da região que completaria 140 anos em 2022. “As coisas não acontecem por acaso.”

“Estava tão apaixonada pelos textos dele que decidi que faria neste ano mesmo”, diz, explicando o clima de improviso. “Vocês se sentiram como se estivessem em um teatro –e não em um auditório de palestras?”, perguntou, ao que o público riu e respondeu um enfático “não”.

Regina ainda elogiou os valores que ela admira em Lobato, dizendo que “ele valoriza a família, e reclamou que “tentaram censurá-lo”. Acusado de racismo, o escritor teve obras reeditadas para suprimir os trechos racistas. O governo Bolsonaro criticou a atitude, encabeçada pela bisneta de Lobato, Cleo.

À Folha de S. Paulo, a atriz definiu a volta aos palcos como “uma festa”. E o plano, agora, é levar a peça para outros lugares, em formato de radionovela. “Monteiro Lobato precisa ser revisitado. Ele tem um valor que foi muito menosprezado por puro preconceito”, afirmou.

O retorno aos palcos aconteceu após um período de aproximação política de Regina com Bolsonaro e rompimento com a Globo. Ela encerrou seu contrato de 50 anos com a emissora carioca para assumir a Secretaria Especial de Cultura, onde ficou por menos de três meses, após um intenso processo de fritura e sob a promessa de que chefiaria a Cinemateca Brasileira, o que não ocorreu.