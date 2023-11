Projetos fazem a revolução no palco das artes cênicas agregando responsabilidade social e tecnologia

1. Projeto Conexões O Conexões é uma iniciativa sociocultural que visa democratizar o acesso à cultura brasileira. Nesse contexto, o Conexões abraça a ideia do teatro virtual como uma fusão inovadora entre as artes tradicionais e os recursos técnicos digitais. Isso amplia a capacidade de expressão artística em todas as dimensões de uma peça, incluindo voz, corpo, luz, cenário, texto e atores. Com patrocínio da B3, por meio da Lei Rouanet, o projeto Conexões oferece uma ampla variedade de atividades gratuitas, incluindo Cursos de Teatro para crianças e adolescentes de escolas públicas do Rio de Janeiro e Oficinas de Teatro para jovens e adultos. Além disso, em breve, o projeto contemplará um Festival de Cenas on-line, com premiação em dinheiro, e Lives educativas. Estas ações gratuitas buscam ampliar as oportunidades nas artes cênicas para o ambiente digital, abrindo novos horizontes para a cultura e o aprendizado. 2. Pé de Feijão – Arte e Educação Visando proporcionar uma programação artística sem custos para crianças e adolescentes de comunidades periféricas e escolas públicas em Salvador, o projeto Pé de Feijão empreende um abrangente esforço de mediação cultural. Com uma equipe altamente qualificada conduz cuidadosamente a seleção de públicos, comunicação, estreitamento de vínculos, envolvimento, compartilhamento de informações e organização logística para facilitar o acesso ao teatro, estimulando a apreciação da arte. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 3. Projeto ‘Circulando Por Santa Catarina – Turnê Cia Pé de Vento Teatro’ A trupe teatral está atualmente percorrendo Santa Catarina com sua oficina gratuita intitulada ‘Comicidade e Palhaçaria’, destinada a artistas da cena. Esta iniciativa visa potencializar a comicidade física, realçando as características corporais, peculiaridades, trejeitos, habilidades e virtuosismo, elementos essenciais para a formação de um autêntico palhaço. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 4. Ser em Cena A Ser em Cena é uma organização sem fins lucrativos com a missão de apoiar a reabilitação de indivíduos afetados por distúrbios de comunicação, enquanto promove sua inclusão na sociedade através da expressão artística, destacando a arte dramática como uma eficaz ferramenta de sensibilização. Além disso, busca conscientizar tanto as autoridades quanto a comunidade em geral sobre as experiências vivenciadas por essas pessoas. 5. Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O projeto se destaca como um significativo ambiente de promoção de uma cultura diversificada na região do Cristal e Morro Santa Teresa em Porto Alegre. Ao unir elementos simbólicos e identitários, ele fomenta o desenvolvimento cultural local e fortalece a cidadania. O Ponto de Cultura abrange a comunicação e a cultura, atuando como ponto de convergência para diversas formas de expressão artística, como o audiovisual, o teatro de animação, a música, a percussão, a fotografia, a arte visual, a arte gráfica e a poesia.