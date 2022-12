Projeto Educação e Cultura lança versão virtual da peça “Caravana da Ilusão”

O encerramento das atividades, coroado com apresentação teatral, foi abrilhantado pela significativa quantidade de formandos e cursos realizados

O Educação e Cultura, projeto de capacitação voltado para a periferia do Distrito Federal, lança versão virtual de “Caravana da Ilusão”. Disponível no canal da parceira Cufa DF, o espetáculo, encenado e produzido por alunos, marca o encerramento das oficinas gratuitas disponibilizadas, desde fevereiro, à comunidade.

Além de cumprir com o importante papel de democratizar o acesso às produções artísticas locais, o projeto, por meio de oficinas de diversas temáticas, como Gestão de Projetos, Roadie, Dança, Teatro e Fotografia, certificou centenas de pessoas, favorecendo a inserção no mercado cultural do Distrito Federal.

“O resultado foi ainda melhor que o esperado. Ver a família desses alunos reunidas, assistindo a um parente no palco, onde querem estar, é emocionante, empodera. O lugar da periferia é onde ela quiser, seja em cena, nos bastidores, na produção, enfim, onde preferir estar”, comenta Mirela Dias, gestora do Educação e Cultura.

Números de destaque

A iniciativa, realizada pela Associação Cresce DF, com fomento da Secretaria Especial do Ministério do Turismo, cumpriu seu objetivo ao capacitar uma significativa faixa da população.

Para se ter uma noção do impacto positivo, basta observar os importantes números obtidos. Ao todo, foram 10 cursos ministrados, durante 10 meses, e cerca de 323 pessoas certificadas para atuar no mercado criativo do DF. E para consolidar o sucesso, o Educação e Cultura finalizou esta fase da melhor forma possível. A apresentação do “Caravana da Ilusão”, criado a várias mãos, entre professores e alunos, lotou o Teatro SESC Newton Rossi.

As duas apresentações que aconteceram em outubro agora podem ser conferidas, quando e onde o público quiser.

Alunos nos palcos e no mercado

O Educação e Cultura proporcionou as primeiras experiências profissionais a muitos jovens. Oportunidades como essa são determinantes para o acesso ao mercado de trabalho, como é o caso de alguns alunos que já se encontram empregados após a formação.

Barbiana Santos, aluna do curso de Roadie, é um desses exemplos: “Eu acabei me interessando pela área, é algo novo e diferente do que eu costumava fazer. Além disso, não temos muitas mulheres atuando nesse mercado, o que despertou ainda mais minha curiosidade. E deu certo, desde a finalização do curso já consegui trabalhar na área. ”

Parte do segredo do sucesso, segundo o coordenador pedagógico e também diretor da peça, Rafael Soul, está na competência e comprometimento dos professores envolvidos nos cursos: “minha primeira professora é minha mãe. Tive professores que me ensinaram a fazer gestão de projetos, tive alunas que me ensinaram a fazer produção, alunos que me ensinaram música. Então, o papel do professor confunde-se com coragem hoje em dia. Quem escolhe educação e cultura de verdade é quem se dedica, e esse é o perfil dos professores que toparam entrar nesse desafio”.

A experiência de novos atores

Bruna dos Santos, 22 anos, aluna do projeto, contou sobre os momentos antes de subir ao palco: “chorei de tão nervosa, mas a professora Milla, perfeita como sempre, levou o grupo para brincar de pique-pega, o que fez todo mundo relaxar bastante. Mesmo assim, ela disse que era bom sentirmos essa emoção toda, porque poderíamos transmiti-la ao público”.

Pablo Zyan, 19 anos, relembra sua experiência em cena: “foi minha primeira vez em cima de um palco, estou realizado. Era um sonho meu. Fiquei bastante emocionado, mas me soltei e entreguei meu melhor, a partir do que aprendi com as oficinas”.