Projeto de teatro independente “Duo Essencial – tela em branco” traz performances solo em Brasília neste fim de semana

O espetáculo teatral “Duo Essencial – tela em branco” têm duas apresentações marcadas para este fim de semana em Brasília. O projeto é apresentado pelos artistas independentes Luca Lima (Brasília) e Wallace Dutra (São Paulo), integrantes do Centro de Estudos do Teatro Essencial (CETE), de Denise Stoklos.

Na noite de sábado (02/12) e do domingo (03/12), os atores farão apresentações solo que exploram temas como amor, liberdade, vida, arte e loucura, na Casa da Cultura Brasília. As performances, intituladas “Demos” e “PSI”, convidam o público a uma experiência livre de excessos cênicos e diretamente conectada à essência humana.

Luca Lima, com o solo “Demos”, apresentará uma dramaturgia autoral que trabalha desde 2018, enquanto Wallace Dutra, com uma performance inspirada em Sarah Kane, intitulada “PSI”, oferecerá uma versão renovada após estreias em Irati (PR) e São Paulo (SP).

Ambas apresentações destacam a presença humana, proporcionando uma reflexão profunda sobre uma sociedade moldada pela velocidade das redes sociais e dos meios de comunicação modernos. Em um mundo onde, como expressa o poeta, “nos deram espelhos/e vimos o mundo doente”, essas performances buscam estimular diálogos significativos sobre a condição humana.

Serviço:

“Duo Essencial – tela em branco”, com Luca Lima (Demos) e Wallace Dutra (PSI)

Sábado e domingo, 2 e 3 de dezembro de 2023

A partir das 19h30

Na Casa da Cultura Brasília (SHCGN 703, bloco H, casa 12)

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla (meia-entrada com doação de produto de limpeza)