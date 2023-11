Programa para pessoas com TEA apresenta o musical ‘Sinfonia dos Animais’ nesta terça (28)

O musical adaptado é protagonizado por pessoas autistas que integram o projeto

O programa de desenvolvimento para pessoas autistas, Uma Sinfonia Diferente, tem o prazer de apresentar ‘Sinfonia dos Animais’, um musical único protagonizado por pessoas autistas. A apresentação acontece na próxima terça-feira (28/11), no Teatro Brasília Shopping, em dois horários: às 18h e às 19h30. Ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos no Sympla.

O musical incorpora canções do repertório infantil, trazendo à vida textos especialmente desenvolvidos pelas próprias pessoas autistas envolvidas no projeto. A produção promete uma experiência sensorial única, evidenciando a riqueza de talento e criatividade presentes na comunidade autista.

As duas apresentações proporcionarão não apenas uma noite de entretenimento, mas também uma oportunidade imperdível para famílias, amigos e apoiadores se envolverem com esta expressão artística única.

Música, arte e inclusão

Com um universo de sons capazes de abrir novos horizontes, o Sinfonia Diferente promove musicoterapia para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias. O repertório engloba melodias infantis e canções da MPB, que são cantadas com voz e violão, xilofone e instrumento de sopro oboé.

O projeto foi criado em 2015, mas ganhou a parceria do Brasília Shopping em 2021. À época, o local onde ocorriam os atendimentos precisou ser fechado em razão da pandemia da Covid-19. Então, o espaço do teatro do shopping foi cedido ao Sinfonia para dar continuidade às atividades.

“O nosso palco é um local que incentiva a arte, a diversidade e a inclusão. Para nós é muito gratificante poder colaborar com esse projeto que proporciona conexões tão genuínas e ricas por meio da música”, destaca Renata Rezende, gestora cultural do Teatro Brasília Shopping.

Serviço

Sinfonia Diferente apresenta ‘Sinfonia dos Animais’

Terça-feira, 28 de novembro

Apresentações às 18h e 19h30

No Teatro do Brasília Shopping

Ingressos a R$ 20, via Sympla

Classificação indicativa livre