Peça ‘Nós – Ato III’ transforma o fim em recomeço

Espetáculo fica em cartaz no Teatro Mapati de 17 a 20 de novembro

O Teatro Mapati apresenta, de 17 a 20 de novembro, o espetáculo “Nós – Ato III”, do grupo Teatro Coletivo. A peça mostra três personagens que passam um dia juntos e dividem histórias e conflitos que atravessam o tempo, o espaço e até mesmo a realidade. O espetáculo tem sessões sempre às 20 horas e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Apresentada pela primeira vez ao público, a história é inspirada no Teatro do Absurdo, estilo que une o cômico, o trágico e o desolamento. A peça é composta de três monólogos: “Os Peçonhentos”, “O Homem Sem Cabeça” e “Se a Porta Não Abrir”.

No primeiro, um idoso narra suas relações frustradas no trabalho; no segundo é sobre uma pessoa que se cansa de sua cabeça, arrancando-a do corpo e levando sua vida normalmente; e o terceiro mostra uma personagem que ao retornar do trabalho não é reconhecida por mais ninguém.

No palco, os atores Michelly Amorim, Romero Nepomuceno e Vanessa Aragão, dividem as histórias de seus personagens, que se encontram no topo de um prédio. Para o diretor Leandro Menezes, “o que une as vivências do trio é a inserção do ser humano enquanto ponto reflexivo de suas condutas, ações e percepções”. É neste contexto que o roteiro de incertezas se desenvolve. “Aquilo que pode se tornar um fim, apresenta-se como um novo começo”, detalha.

O grupo

O Teatro Coletivo é um grupo de artistas de Brasília que se uniram durante a pandemia para discutir arte, pesquisar linguagens, referências estéticas e filosóficas. Como o período exigia reclusão, eles passaram a promover encontros virtuais, que se tornaram uma fuga da realidade imposta pela pandemia de Covid-19.

Serviço

Nós – Ato III

De 17 a 20 de novembro, com sessões sempre às 20h

No Teatro Mapati (707 Norte, Bloco K, Casa 13 – Asa Norte)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) somente na bilheteria do Teatro

Classificação etária: 16 anos

Instagram: www.instagram.com/teatrocoletivo

Informações: (61) 99631-4930