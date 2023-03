Peça infantil ensina a importância do trabalho em equipe

“Filhotes Caninos” será exibida aos sábados e domingos, às 16h, e tem classificação livre

Os cachorrinhos mais amados da criançada se preparam para cumprir novas missões, agora no palco do Teatro Brasília Shopping. Quais problemas eles solucionarão desta vez? Inspirada no famoso desenho Patrulha Canina, a peça “Filhotes Caninos” será exibida nos dias 18, 19, 25 e 26 de março, às 16h, e os ingressos custam R$60 a inteira e R$30 a meia.

Com personalidades originais, os filhotes Marshall, Skye, Chase, Rubble, Rocky e Zuma conquistaram o coração dos pequenos por salvarem o dia com habilidades únicas e bom humor. A equipe de cachorrinhos mostra o poder do trabalho em equipe e da boa cidadania. Produzido pela companhia teatral Néia e Nando, o espetáculo traz lições valiosas com muita animação e promete encantar e provocar boas risadas.

“Filhotes Caninos” será exibida aos sábados e domingos, às 16h, e tem classificação livre. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria a partir das 15h, no dia da peça. Crianças de 0 a 1 ano e 11 meses não pagam. Crianças de 2 a 12 anos e pessoas que doarem 1kg de alimento não perecível pagam meia entrada.

Serviço

‘Filhotes Caninos’

Data: 18, 19, 25 e 26 de março

Horário: 16h

Valor: R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia

Local: Teatro Brasília Shopping