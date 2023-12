Pé de Cerrado apresenta o “Brasília Brincante” em Taguatinga neste sábado (9)

O grupo chama o público para brincar ao som de ritmos como bumba meu boi, samba, ciranda, maracatu, baião, frevo e tantos outros

O grupo cultural Pé de Cerrado continua a circulação do projeto “Brasília Brincante” com apresentação na Eco Feira do Mercado Sul, em Taguatinga, neste sábado (9), às 21h, de graça.

O grupo apresenta o espetáculo “Os Brincantes”, pensado para unir pessoas de todas as faixas etárias e proporcionar a interação entre as diversas gerações. Ele chama o público para brincar ao som de ritmos como bumba meu boi, samba, ciranda, maracatu, baião, frevo e tantos outros.

Neste ano, o Grupo Cultural Pé de Cerrado celebra 24 anos de trajetória. Com a missão de pesquisar, preservar e divulgar a cultura brasileira, o grupo já se apresentou em diversas cidades pelo Brasil e exterior, com shows na Europa. Além de muitas participações especiais e produções paralelas, a banda já gravou 3 CDs, 2 DVDs e montaram mais de 6 espetáculos e 1 oficina para os públicos adulto e infantil.