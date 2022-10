Os Melhores do Mundo voltam a Brasília com espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah

A apresentação única acontece em outubro no Teatro Unip. Ingressos já estão à venda

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo se prepara para voltar à Brasília no dia 16 de outubro com o espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah, o teatro Unip será palco para apresentação única com início às 18h. Os ingressos estão sendo vendidos on-line e custam a partir de R$ 80.

Hermanoteu na Terra de Godah é o espetáculo mais conhecido da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo. Quando a cena de Hermanoteu e Isaac nos portões do Egito, anunciando o momento universalmente conhecido em que Moisés abre o Mar Vermelho ganhou a internet, a comédia foi demandada pelo público do Brasil inteiro, apresentada em Portugal e nos EUA e replicada dezenas de vezes por montagens amadoras em todo o país e no exterior.

Criada em 1995, reverenciada pelo público e ainda extremamente atual, essa despretensiosa sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade. Nos palcos, a Cia. tem o orgulho de contar com a luxuosa e divertida participação de Chico Anysio, que interpreta Deus com textos em off.

Serviço

Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo

Espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah

Quando: 16 de Outubro

Onde: Teatro Unip Brasília

Horário: 18h

Ingressos a partir de R$ 80 no site Furando a Fila