Oficina teatral remonta clássico de Nelson Rodrigues no Teatro Garagem

Abaetê Queiroz e Juliana Drummond estreiam montagem de “Viúva, Porém Honesta” com alunos da Oficina Circo Íntimo no próximo dia 14

Nos dias 14 e 15 de julho, quinta e sexta-feira, às 20h, a Oficina Circo Íntimo fica em cartaz no Teatro Garagem com o espetáculo “Viúva, Porém Honesta”, clássico teatral do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. Abaetê Queiroz e Juliana Drummond assinam a direção da montagem, que é encenada pela turma de alunos e alunas. Os ingressos já estão à venda em https://bit.ly/circointimo2022-1 e têm o valor de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Seguindo os protocolos sanitários da pandemia de Covid-19, a entrada no teatro será autorizada mediante o comprovante de vacinação e o uso de máscara.

A peça conta a história de um pai que tenta fazer a filha, uma jovem viúva, se desapegar do luto pelo finado marido, com quem ela se casou para justificar uma falsa gravidez. Como a jovem não desiste do luto, a solução do pai é procurar ajuda para ressuscitar o genro. Juliana define a montagem como “um mergulho nos ingredientes rodrigueanos, tão presentes na dramaturgia brasileira, como as paixões, o sofrimento e o moralismo. É uma história assumidamente farsesca, mas que diz muito sobre a sociedade atual”, diz.

“É uma alegria muito grande para nós retornar ao palco físico com nossa turma de alunos depois de dois anos de pandemia. Nosso curso não parou durante o período de isolamento mais intenso, com aulas e apresentações, e esse momento de adaptação foi um aprendizado importante, mas nada supera a experiência presencial de fazer e assistir uma peça. O teatro não pode parar”, argumenta Abaetê.

Estão no elenco Anita Ferreira, Ana Elisa Ribeiro, Alice Colado, Beatriz Chiara, Dominique Hariel, Grazi Mistura, João Guilherme, Luiza Loureiro, Marcellus Inácio, Victor Hugo e Vinícius Facó.

21 anos de história

Em atividade ininterrupta desde o ano 2001, a Oficina Circo Íntimo faz parte do circuito de formação, pesquisa e difusão do teatro brasiliense. Concebida e dirigida por Abaetê e Juliana, o curso aplica, desenvolve e amplia o Método do Reflexo, criado por Oswaldo Montenegro e Deto Montenegro. Entre clássicos e autorais, mais de vinte espetáculos já foram realizados pela equipe da oficina nesses 21 anos de história, sempre com elenco formado exclusivamente por estudantes.

Entre as montagens, se destacam “A Ópera do Malandro” e “Gota D’água”, de Chico Buarque; “A Hora da Estrela” de Clarice Lispector; “Viúva, Porém Honesta”, de Nelson Rodrigues; “O Vale Encantado” de Oswaldo Montenegro; “A Pena e a Lei”, de Ariano Suassuna; “Mahagonny”, de Kurt Weil e Bertold Brecht; além de espetáculos autorais como “Oco”, “Cidade Partida”, “Resistência”, “HIV – Histórias Inesperadas da Vida”, “Vinícius”, “Circo Íntimo” e “Sintoma”, este último realizado durante a pandemia de Covid-19, desenvolvido e apresentado apenas em plataformas digitais.

A iniciação teatral promovida por Abaetê e Juliana nas aulas e montagens incentiva muitos alunos a seguirem carreira nas artes cênicas. Entre essas pessoas estão nomes que atualmente ajudam a movimentar a cena teatral brasiliense, como Gabriela Correa, Lucélia Freire, Cae Maia, Luísa Guimarães, Tainá Baldez, Gustavo Haeser, Ana Luisa Quintas, Julia Rizzo, Elia Cavalcante, Jorge Paz e os integrantes da Cia. de Comédia Setebelos: Paulo Mansur, Dan Villas Bôas, Daniel Lima, Leônidas Fontes, Lucas Moll e Saulo Pinheiro.

SERVIÇO

Viúva, Porém Honesta, montagem da Oficina Circo Íntimo

14 e 15 de julho (quinta e sexta-feira), às 20h

Teatro Garagem – Sesc 913 Sul – Asa Sul

Ingressos em https://bit.ly/circointimo2022-1

Instagram: @oficinacircointimo

Mais informações: (61) 99606-5615 (Luciana Lobato)

Classificação indicativa: 14 anos