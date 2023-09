Obra coreográfica Sonâmbulo circula em teatros do DF

Espetáculo estreia no Brasil entre setembro e outubro, com oportunidades gratuitas de acesso

“A criação tem uma abordagem coreográfica que se apropria da passividade e da inércia normalmente vinculadas ao sono, como uma forma sorrateira de resistir às lógicas impostas pelo cotidiano, a exemplo do produtivismo exacerbado e do protagonismo”, explica Ramon Lima, coreógrafo e performer da obra.

Com classificação de 12 anos, a obra circula em 3 dos principais espaços teatrais do Distrito Federal — Plano Piloto e Gama —, em sua estreia no Brasil, entre os meses de setembro e outubro, com entradas pagas e gratuitas.

Além das apresentações, o projeto oferece uma roda de conversa sobre internacionalização de projetos em dança e uma oficina organizada como laboratório artístico para criações-solo.

Dois mundos

O sono como zona de resistência figura no cerne da obra. Adormecer, em Sonâmbulo, é uma maneira de criar fissuras naquilo que é estável, promover o direito ao corpo.

O corpo que experimenta o sonambulismo existe entre dois estados, ou dois mundos, o do sono e o da vigília. “Regido pelas lógicas de ambos, o corpo sonâmbulo que nos inquieta, é ambíguo e não se submete a apenas uma norma de existência estabelecida. A condição de trânsito e equilíbrio precário faz emergir um lugar de reflexão sobre o que decidimos que é o normal, o possível e o desejável para um corpo”, complementa Ramon sobre a origem da obra.

Nesse lugar, talvez revele-se uma maneira diferente de lidar com as pressões da vida moderna, como o foco exagerado na produtividade e na busca por destaque pessoal. Dormir surge tanto como um ato de resistência a essas pressões quanto um espaço de liberdade e renovação.

Assim, a forma como Sonâmbulo ocupa o palco cria uma ligação direta com o lugar em que a peça é mostrada. Combina características físicas e metafóricas do espaço, encurtando a distância entre a obra e o contexto, permitindo que o público mergulhe profundamente em uma experiência artística, sensorial e política.,

Confira a programação completa

CCBB Brasília — Centro Cultural Banco do Brasil

Apresentação em 08/09, às 20h, como parte da programação do Movimento Internacional de Dança (MID). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); Bilheteria: online.

como parte da programação do Movimento Internacional de Dança (MID).

Teatro SESC Paulo Gracindo

Apresentações em 14, 15 e 16/09, às 20h (sessão extra, 15/09, às 16h) . Ingressos: gratuitos, mediante retirada de ingresso.

.

Espaço Cultural Renato Russo — 508 Sul

Apresentações em 29 e 30/09, às 20h; 01/10, às 19h (sessão extra, às 16h) . Teatro: Galpão Hugo Rodas; Ingressos: gratuitos, mediante retirada no local, 1h antes da apresentação.

.