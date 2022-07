Novo espaço de dança inaugura em Brasília e promete experiências significativas para os alunos

A UniCD, fica na 506 Sul, e conta com uma estrutura de 5 salas espaçosas e completas, para um aprendizado eficaz, dentro do que se propõe

Para os brasilienses que amam a dança e o teatro, uma novidade está chegando na Capital Federal. A escola fundada por três sócios dançarinos, a UniCD, estreia neste final de semana, no dia 9 de julho, com descontos especiais. Ela fica localizada na 506 Sul, e conta com uma estrutura de 5 salas espaçosas e completas, para um aprendizado de qualidade, dentro do que é proposto.

A escola oferece uma metodologia completa e exclusiva, que proporciona conhecimentos e experiências significativas para a vida dos alunos. Os cursos são temáticos e planejados para o melhor desenvolvimento do Corpo Dançante. Além das aulas de danças, terá também aulas de Teatro, alongamento com fortalecimento, bailes, movimento de efeitos para show, experiências culturais e sociais.

Sobre a inauguração, os sócios Vítor, Thiago e Nilson afirmam que estão empolgados com a UniCD. “Estamos animados, felizes e esperançosos, realizando um grande sonho, com a certeza de que todo o trabalho que já tivemos e que ainda está por vir vai gerar lindos frutos para toda a nossa comunidade”.

O evento de inauguração acontecerá no próximo sábado, dia 09 de Julho, a partir das 20h. E na próxima segunda-feira (11), a escola vai iniciar as atividades com uma degustação de todas as aulas com um valor simbólico de R$ 49,00. Com o pagamento, o aluno terá acesso a toda a grade de aulas durante uma semana.

As inscrições podem ser realizadas acessando a bio do perfil do Instagram @unicd.corpodancante ou whatsapp 61 99621-7971.

Foto: Reprodução

Sobre os sócios

Vitor Avelar começou sua história em 2006 em um projeto social, evoluindo para participações em companhias de danças da cidade, enquanto se especializava também em danças clássicas, teatro e circo, levando um pouco da cultura brasileira para alguns lugares do Brasil e do mundo.

Thiago Sebba, tentando vencer a timidez, começou seu aprendizado de dança em 2000. A partir daí, desenvolveu sua carreira dentro das salas de aula em diversas academias de Brasília, participando também, de diversos congressos no Brasil e no mundo.

Nilson Silva iniciou suas atividades de dança em 2015. Por ter morado em vários lugares do Brasil, apaixonou-se pelos vários estilos de danças locais, como por exemplo: Dança do Boi (Parintins), Dança do Coco (São Luís), entre outros. E sendo pós graduado em Gestão de Logística viu a oportunidade de contribuir com uma dança mais pedagógica.

Foto: Reprodução

Para eles, a dança é um instrumento de transformação. “A dança faz parte de todas as áreas de nossas vidas. Dançamos em nossos trabalhos, relacionamentos, cuidado corporal, mesmo que não tenhamos ciência disso. Acreditamos que o desenvolvimento de nossos Corpos Dançantes pode nos capacitar para vivermos muito melhor, de forma ampla e integral”, afirmam.

“A dança é um instrumento de transformação. Muito mais do que aprender a fazer passos, a dança proporciona autoconhecimento, socialização, saúde e transcendência”, continuam.

Sobre a UniCD, o trio deseja contribuir para a formação de novos dançarinos brasilienses. “Queremos aumentar significativamente a comunidade dançante de Brasília, contribuir para a formação de novos profissionais no mercado da dança, assim como, nos desenvolver como uma referência de empresa atuante no segmento artístico nacional”, finalizam.

Serviço

Inauguração UniCD

Quando: Sábado, 9 de julho;

Onde: 506 Sul, Brasília-DF;

Horário: A partir das 20h;

Mais informações: Instagram @unicd.corpodancante ou whatsapp 61 99621-7971

