Movimento Internacional de Dança está com inscrições abertas para grupos do DF

O MID, um dos mais destacados festivais de Dança do país, está com inscrições abertas de 20 de abril a 21 de maio para os espetáculos do Distrito Federal

O Movimento Internacional de Dança (MID), um dos festivais mais aguardados pela população do nosso quadradinho, está com inscrições abertas de 20 de abril até o dia 21 de maio de 2023, para grupos de dança amadores e profissionais do Distrito Federal (DF).

O MID reúne os mais diversos segmentos da Dança em espetáculos, ações de qualificação artística, intercâmbio nacional e internacional, atividades socioculturais, educativas, formativas e de qualificação de público. É o maior e mais representativo festival de dança do Centro-Oeste, colocando a dança como protagonista da cena cultural do DF e aproximando o público especializado e iniciantes da arte coreográfica.

O projeto conta com as parcerias do Fundo de Apoio à Cultura do DF FAC/DF, Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e Centro de Dança do Distrito Federal. Nesta edição do MID, os grupos candidatos poderão inscrever um ou mais trabalhos, inéditos ou não, em uma ou mais destas três categorias: Espetáculos Profissionais; Espetáculos Profissionais em Processo de Criação; e Coreografias Curtas (até 7 minutos).

A primeira categoria é voltada exclusivamente para grupos profissionais de todos os segmentos da dança produzidos no DF.

A segunda categoria permite a inscrição de trabalhos ainda em processo de criação, mas com finalização a ser concluída até junho de 2023. Para esses grupos será necessário informar em qual etapa o desenvolvimento do trabalho se encontra, a expectativa de conclusão dos ensaios, ficha técnica e um relato com o argumento da pesquisa.

O terceiro grupo permite a inscrição de coreografias curtas (até 7 minutos) profissionais ou amadoras do DF.

A íntegra dos trabalhos deve ser enviada utilizando os formulários de inscrições abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espetáculos Profissionais

Espetáculos Profissionais em Processo de Criação

Coreografias Curtas (até 7 minutos)

Os trabalhos selecionados serão conhecidos em junho de 2023, e as apresentações serão realizadas entre agosto e setembro próximos, ao ar livre, em salas de espetáculos ou locais alternativos. Haverá pagamento de cachê para os grupos que forem selecionados.