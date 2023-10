Monólogo “O Pior de Mim”, com Maitê Proença, estará em Brasília nos dias 11 e 12

Na obra, a artista revisita histórias impactantes de sua vida e reflete sobre como sua história familiar repercutiu na vida profissional

O monólogo autobiográfico “O Pior de Mim”, escrito e estrelado pela atriz Maitê Proença, estará no Teatro Unip (913 Sul) nos dias 11 e 12 de novembro. Na obra, a artista revisita histórias impactantes de sua vida e reflete sobre como sua história familiar repercutiu na vida profissional, os bloqueios desenvolvidos e tudo que precisou fazer para transpô-los.

O texto aborda ainda a mulher de 60 anos no Brasil, machismo, misoginia e preconceitos que enfrenta. A elaboração do texto e construção da peça teve como ponto de partida registros e guardados da atriz ao longo de sua vida, pessoal e profissional. Ao revelar trechos de seu memorial, Maitê descortina reflexões e confidências em uma obra sensível e tocante.

Deste reencontro com suas histórias, Maitê lança livro homônimo, pela Editora Agir, que vai estar à venda no foyer do teatro nos dias de apresentação da peça (sábado, às 19h e às 21h, e domingo, às 19h).

“O Pior de Mim” parte da crença de que, como afirma a autora, “nossas histórias pessoais são distintas, mas a forma que reagimos quando fragilizados é muito semelhante”.

Os ingressos para as apresentações custam a partir de R$ 60 no Sympla.

Serviço:

[Teatro Confessional] O Pior de Mim

11 e 12 de novembro

Sábado, às 19h e 21h; domingo, às 19h

Não será permitida a entrada após o início do espetáculo

No Teatro Unip – SGAS 913 – Asa Sul, Brasília – DF

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos