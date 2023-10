Monólogo ‘Manifesto do Eu Só’ estreia em novembro no Sesc Estação 504 Sul

Obra realizada pela Cia. Dois Tempos visa promover reflexão em tempos de amores líquidos e apoteoses de fakenews

O que pode acontecer um minuto antes de um encontro? Até que ponto as relações com o outro também não trafegam nos labirintos solitários da relação que mantemos conosco? Por meio de uma afetividade que se faz na palavra, a dramaturga, atriz, pesquisadora e diretora Jordana Mascarenhas e o diretor Marcelo Nenevê, da Cia. Dois Tempos, dá vida ao monólogo Manifesto do Eu Só, um “monólogo para amores de gaveta”.

A peça estará em cartaz nos dias 3, 4 e 5 de novembro, sextas e sábado, às 20h, e domingo (5), às 19h, no Sesc Estação da 504 Sul. Ingressos: R$ 20 (meia). Antecipados pelo Sympla. Doadores de um produto de higiene que será doado para pessoas em situação de rua dão direto à meia-entrada. Não recomendado para menores de 14 anos.

Em cena, Jordana Mascarenhas tenciona espaço público e privado, e se firma na relevância do cotidiano como pesquisa dramatúrgica em tempos de apoteose de notícias e distanciamento das relações.

“O espetáculo ocupa o espaço de fabulação e criação, abordando pequenas histórias de uma mulher quase anônima que compõem a paisagem amorosa de onde ela observa os amores e os desencontros com outras pessoas”, explica a atriz.

Também dramaturga, ela ressalta que “Manifesto do Eu Só é um respiro, com investimento poético, literário e bem-humorado, na intenção de se aproximar do espectador pelo enredo simples, que tem seu diferencial na leveza em que temas profundos são tratados”.

A produção literatura dramática “calanga” da Companhia Dois Tempos conta ainda com grande equipe por detrás das ribaltas.

