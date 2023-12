‘Madeline – Um Conto de Natal’ retorna a Brasília

A peça, da produtora Trabalhe Essa Ideia, fica em cartaz até o dia 17 deste mês

O musical infantil ‘Madeline – Um Conto de Natal’ retorna aos palcos do Distrito Federal neste sábado (8), no Teatro Engrenagem (712 Norte). A peça, da produtora Trabalhe Essa Ideia, fica em cartaz até o dia 17 deste mês.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e são vendidos no Sympla.

Baseado no livro francês internacionalmente famoso, ‘Madeline – Um Conto de Natal’ relata a história da pequena Madeline, que mora no internato da Senhorita Clavel com outras cinco garotas. Após uma ida ao zoológico, onde apenas Madeline lembrou de levar seu cachecol, um surto de gripe contagia todas as outras meninas. As pequenas estão com medo de não poderem voltar para casa para passar o Natal com suas famílias, quando um mágico bate a porta e oferece uma solução: seis tapetes voadores.

A diretora do espetáculo, Paula Hesketh, conta que o elenco é formado por seis crianças entre 07 e 15 anos, três adultos e um cachorro treinado. A maioria das crianças são alunas da escola da companhia, que possui esse formato de inserir crianças no mercado profissional há cerca de oito anos. “ Acreditamos que as crianças trazem uma energia única para cena e gostamos de colocar adultos fazendo papéis de adulto, assim como crianças fazendo papel de crianças desde que abrimos a companhia” comenta Paula. “Essas crianças estudam muito para estar em cena, por se tratar de um musical elas dançam, cantam e atuam ao mesmo tempo.”

Serviço

“Madeline – Um Conto de Natal”

De 08 a 17 de dezembro

Sextas e sábados às 19h30, e domingos às 16h

No Teatro Engrenagem – SCLRN 712 bloco C loja 42 – Asa norte

1° lote a partir de R$ 40 no Sympla