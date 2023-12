‘Herança de um Pretérito Imperfeito’ terá única sessão gratuita no Paranoá

Peça é resultado do curso/projeto Itanoá – Periferia Em Cena e mostrará resultado com apresentação dos alunos

Como encenar a natureza humana, cuja carga agressiva e destrutiva renasce a cada novo ser humano na face da Terra? A violência, talvez, só poderá ser apaziguada com doses potentes de amor e de civilidade. No espetáculo Herança de um Pretérito Imperfeito é feito o convite para o pensar e agir nas reminiscências do passado e no desejo do presente mediante a potência máxima da Arte Teatral.

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o projeto Itanoá ofereceu curso de teatro gratuito para estudantes das regiões do Paranoá e Itapoã. Os alunos tiveram a oportunidade de estudar com grandes mestres da cena brasiliense sem precisar se deslocar de suas respectivas RAs. A iniciativa idealizada pelo ator, diretor e produtor Jefferson Leão resultou no espetáculo Herança de um Pretérito Imperfeito, com direção de Leão e interpretação dos alunos. A peça terá única sessão nesta sexta-feira, 8 de dezembro, às 20h, no CEDEP (Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã) – Quadra 09, Conjunto D – Área Especial – Paranoá/DF. Gratuito e com interpretação em libras. Não recomendado para menores de 12 anos. Mais informações: Instagram: @itanoadf.

Em cena, Duda Balles, Elara Raquel, Elder de Paula, Estéfane Girassol, Hella Guedes, João Oposto, José Antônio, Liana Lys, Najila Cristina, Naluba Tiburtino, Raquel Alcoza e Rosa Vasconcelos dão vida a dramaturgia desenvolvida pelo Grupo de Teatro Itanoá que culminou na montagem do espetáculo teatral como resultado criativo do Curso de Teatro Itanoá – Periferia em Cena, realizado de março a dezembro de 2023, no Paranoá-DF. Além de Jefferson Leão, o projeto contou com a presença dos multiartistas e pesquisadores Silvia Paes, Roberto Medina, que lecionaram aulas de interpretação, consciência corporal, história do Teatro, dentre outros. Também do assistente de direção e monitor Elder de Paula.

“A montagem dessa peça de teatro contemporâneo traz a experiência da dissociação da velocidade da voz em relação à velocidade dos movimentos das atrizes e atores aprendizes, referenciando-se a esculturas gregas na caracterização das personagens, usando o elemento terroso, a argila, como signo tanto de vida (“sopro na argila”) quanto de finitude (“ao pó retornaremos”) ”, destaca Leão.

As respostas das alunas são positivas. “Eu procurei o curso porque Arte é minha paixão desde cedo e eu sempre quis uma oportunidade de entrar nesse “”mundo”” de uma vez por todas de modo profissional. E o Itanoã foi isso, uma oportunidade imensa que eu sabia que não podia perder porque sabe se lá quando teria outro curso como esse, tão bom e tão acessível onde eu moro”, ressalta a atriz/aluna do curso, Hella Guedes.

Já a poetisa Estéfane Girassol revela que sempre quis fazer teatro, mas não conseguia por conta de locação e preço. “Os cursos são inacessíveis e caros. Sempre alimentei este desejo de querer ser atriz e esta oportunidade foi única. O Teatro é algo que nunca desisti e me faz me sentir mais viva. E eu amei todos os professores, senti que este era o meu lugar”, agradece.

Serviço

‘Herança de um Pretérito Imperfeito’

Sábado, 8 de dezembro

A partir das 20h

No Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã (Cedep) – Quadra 09, Conjunto D – Área Especial – Paranoá/DF

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada gratuita. Os ingressos serão disponibilizados no local, a partir das 19h

Mais informações: @itanoadf