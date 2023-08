Grupo Caras promove festival de esquetes no Distrito Federal

1º FestCaras acontece em setembro, no Sesc Newton Rossi, em Ceilândia

O Grupo Caras – Teatro Multifácico realiza, em agosto e setembro, o 1º FestCaras. Será um festival de esquetes teatrais com premiação em dinheiro para os vencedores.

As inscrições para os artistas e companhias teatrais interessados vão até o dia 30 de agosto no formulário. Cada grupo pode escrever até duas esquetes de, no mínimo, 10 minutos, e máximo de 20 minutos. A participação é gratuita.

O evento com as apresentações das esquetes acontecerá nos dias 20, 21, 22, 27, 28 de setembro, no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia. A premiação será realizada no dia 29 de setembro. A classificação indicativa será definida após a seleção das esquetes.

Serão 15 categorias disponíveis, entre melhor ator/atriz, melhor dramaturgia, melhor figurino, destaque e várias outras. Após a apresentação de cada esquete, haverá um debate com cada grupo/artista, sendo intermediado por três avaliadores que farão parte do júri técnico. Haverá também premiação na categoria júri popular para melhor esquete com votação dos espectadores. A premiação varia entre R$ 500 e R$ 1 mil.

O resultado dos selecionados sairá no dia 5 de setembro e será divulgado nas redes sociais do Grupo Caras.

Serviço

1º FestCaras – Festival de Esquetes Teatrais do Grupo Caras

Inscrições até dia 30 de agosto no formulário

Apresentações: 20, 21, 22, 27, 28 de setembro

Premiação: 29 de setembro

Local: Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia

Gratuito

Mais informações: @grupocaras | [email protected].