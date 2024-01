Festival Solos Férteis retorna com atividades online

Quarta edição do evento terá espetáculos, entrevistas, oficinas e saraus protagonizados por mulheres de vários lugares do mundo

De 16 de janeiro a 10 de fevereiro o Festival ganha as plataformas digitais, transformando-as em palco para distintas atividades alinhadas ao seu conceito: apresentar a expressiva presença feminina nas áreas do fazer, da criação e da atuação cênica.

Com acesso gratuito, peças teatrais serão transmitidas de 19 de janeiro a 10 de fevereiro, pelo canal www.youtube.com/@solosferteis7431 e que ficarão disponíveis por 48 horas. Através do mesmo canal, serão lançadas entrevistas entre 16 de janeiro e 7 de fevereiro que poderão ser assistidas a qualquer momento.

Já os Saraus, nos dias 25 de janeiro e 8 de fevereiro, serão apresentados ao vivo pelo perfil @solosferteis no Instagram, e as oficinas, gratuitas, ministradas via Zoom, de 6 a 8 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBBbJWBsWBm01SI_VWo540x14CCKu3sNUcDyM4CxHLIlFXtw/viewform.