Espetáculo “Festa do Sol” entra em cartaz de graça no DF

Para celebrar os 18 anos de estrada, a companhia Estupenda Trupe lança o inédito espetáculo Festa do Sol. A peça entra em cartaz de quinta (7) a sábado (9), no Museu Vivo da Memória Candanga, e é gratuita e livre para todos os públicos.

O local escolhido para as apresentações não foi à toa. Festa do Sol conta histórias de candangas, mulheres e homens à margem da sociedade que construíram e ainda constroem Brasília, desde a época que a então futura capital do País era só terra e poeira sob a luz do sol. As candangas e os candangos serão celebrados e reveladas pelos atores que irão mesclar movimentos, sons, interações, poesias na obra que diz mais pelas ações do que pelo texto falado.

“Quem são elas? Como essas mulheres constroem e construíram nossa cidade? A construção de Brasília tem uma face feminina que poucos conhecem. Eram mães, caminhoneiras, professoras, cozinheiras – perfis contrastantes de pessoas que tinham a coragem como ponto em comum. E também revelamos os candangos à margem da sociedade”, relata o diretor Tiago Venusto.

Foram estes e outros motes que fizeram com que o grupo começasse a pesquisa há mais de um ano. Além de entrevistas com pessoas, leituras e pesquisas dentro do próprio Museu Vivo da Memória Candanga, a Estupenda buscou nomes que ganharam notoriedade na história, como Zenaide Barbosa, que serviu cafezinho à comitiva presidencial de JK. Ou Júlia Kubitscheck.

O grupo tem ainda como referência os cubos do Teatro Nacional que, segundo Athos Bulcão, a série de paralelepípedos com volumes variados dispostos na parede inclinada do Teatro proporcionam a sensação de leveza com a luz do sol e de peso com a sombra, de regra e liberdade, adquirindo movimento cíclico ao longo do dia. Por isso, este relevo é chamado de O sol faz a festa, que serviu também de inspiração a Cia.

“ Também estamos celebrando o nosso retorno para as ruas. Iniciamos na rua e voltamos para rua nestes 18 anos de estrada. E Festa do Sol vai trazer muito da nossa história. É uma peça feita na rua ou em qualquer lugar, para se movimentar. E vamos remontar este acampamento onde o povo e as candangas levantaram Brasília. Nós também estaremos em cena levantando o nosso ‘acampamento cênico’ por meio de poesias, sons, ações e palavras que se expressam pelo corpo”, destaca a atriz e produtora Alana Ferrigno.

Serviço:

Festa do Sol

Em cartaz de quinta (7) a sábado (9)

Sessões às 10h e 15h

No Museu Vivo da Memória Candanga

Gratuito e livre para todos os públicos

Mais informações: www.estupenda.net / @estupendatrupe