Espetáculo “De Onde Vem o Dinheiro?” chega a Brasília neste domingo (29)

Apresentado pelo Ministério da Cultura, musical infantojuvenil mostra maneiras responsáveis de como lidar com as finanças

Após temporada em São Paulo-SP, chega a Brasília-DF o espetáculo “De Onde Vem o Dinheiro?”. O espetáculo mostra maneiras responsáveis de como lidar com as finanças. Serão duas sessões, neste domingo (29), às 15h e 17h, no Sesc Silvio Barbato (Setor Comercial Sul). A entrada é franca.

“De Onde Vem o Dinheiro?” conta a história de amizade entre Tom Tom (Lucas Padovan) e Tina (Rebeca Oliveira). Lucas mudou-se do Rio de Janeiro para o Estado do Pará e, agora, os dois melhores amigos só se falam através de telas.

Tina não aguenta de saudades, mas quando pede para sua mãe Marta (Iris Yazbek) comprar a passagem, toma um banho de água fria. “É muito caro ir do Rio até Belém”, diz a mãe, que explica de onde vem o dinheiro e a importância de juntá-lo para realizar alguns desejos.

Tristes e cheios de saudade um do outro, Tina e Tom Tom elaboram um jeito de conseguir dinheiro rápido para comprar as passagens. Eles sabem da existência de games onde os personagens alcançam moedas ligeiramente (Mario Bros., Subway Surfers, Sonic) e organizam uma maneira de entrar num game e ganhar moedas dessa maneira.

Com leveza, muita música, simplicidade e humor, “De Onde Vem o Dinheiro?” é uma dramaturgia que pretende ensinar por meio do lúdico e faz da imaginação um espaço fértil para solidificar boas práticas e ideias.

O espetáculo é uma realização da WB Produções, conta com patrocínio o Nubank e é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e, em Brasília, tem o apoio do Sesc.