Espetáculo ‘Boca Seca’ entra em cartaz pelos teatros do DF

Peça de dança-perfomance irá percorrer os palcos do Distrito Federal em março, com entrada franca

Apresentada pela primeira vez em 2019, Boca Seca é uma peça de dança-performance cuja questão central está no avesso da “água na boca”. “Que condições físicas e existenciais são geradas pelo corpo privado do apetite, do desejo, da esperança? Como habitar um corpo que não sabe querer? O que faz com que um corpo a esmo insista em inspirar e expirar?”, provoca o diretor Roberto Dagô.

A obra, que já percorreu os palcos do Distrito Federal pega estes motes que também se transformam e volta agora em versão repaginada aos palcos do Distrito Federal em março. E de graça. Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Boca Seca estreia no dia 16 de março de 2023 (quinta-feira), às 19h30, no Teatro Sesc Paulo Autran – Taguatinga Norte. Ainda, nos dias 18 e 19 de março, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro SESC Newton Rossi – Ceilândia. Também nos dias 25 e 26 do mês, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Complexo Cultural de Planaltina. A temporada se encerrará nos dias 1º e 2 de Abril, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Céu das Artes – Recanto das Emas. Não recomendado para menores de 18 anos.

“Nesta nova temporada, nós atualizamos as questões poéticas e políticas, pessoais e coletivas para reformular a obra, revivendo-a por outras perspectivas. Aqueles que assistiram à obra em 2019, além de terem uma nova experiência, agora poderão testemunhar o processo de transformação do trabalho, que reflete os atuais interesses de experimentação dos criadores”, destaca o diretor Dagô.

E em cena, a multiartista Déborah Alessandra se debruça sobre a ideia de uma existência primária para abordar o corpo e a presença, tendo como pilar a relação constante com uma grande quantidade de papel.

“Neste duo, corpo e coisa acabam por emprestar mutuamente suas características, expandindo e contraindo os limites do vivo e do não-vivo, do intencional e do incidental para que um grande fluxo de imagens sobrevoe a obra sem jamais pousar por muito tempo”, coloca Déborah Alessandra.

As sessões de Boca Seca serão acompanhadas de bate-papos, que darão a oportunidade para a plateia questionar sobre os temas junto aos artistas.

O espetáculo conta com o apoio do Centro de Dança do Distrito Federal, SESC/DF, SEJUS/DF e Complexo Cultural de Planaltina.

Serviço

Espetáculo Boca Seca, da Cia víÇeras, apresenta celebração à transformação e ao presente por meio de questionamentos existenciais

16 de março de 2023 – quinta-feira

Local: Teatro SESC Paulo Autran – Taguatinga Norte

Horário: 19h30

18 e 19 de março de 2023 – sábado e domingo

Local: Teatro SESC Newton Rossi – Ceilândia

18, sábado, às 20h. Dia 19, domingo, às 19h

Datas: 25 e 26 de março de 2023 – sábado e domingo

Local: Complexo Cultural de Planaltina

Datas: 01 e 02 de abril de 2023 – sábado e domingo

Local: Céu das Artes – Recanto das Emas

Dia 1, sábado, às 20h. Dia 2, domingo, às 19h

Entrada franca

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61) 99605-3569 | @ciaviceras | [email protected]