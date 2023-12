Espaço Pé Direito recebe quatro peças teatrais até domingo (17)

Mostra de Teatro Circuito Cultural tem sessões sempre às 20h e ingressos a partir de R$ 20

O Espaço Cultural Pé Direito recebe, de quinta (14) a domingo (17), a Mostra de Teatro Circuito Cultural, movimento criado pelo Coletivo Truvação de Teatro a partir da fusão de artistas periféricos. A cada dia é apresentada uma peça, sempre às 20h, com ingressos a partir de R$ 20 disponíveis no Sympla. Todas as sessões têm interpretação em libras e audiodescrição.

O espetáculo que abre o Circuito Cultural nesta quinta (14) é “Orun de Iago”, da Carvalhedo Produções. O roteiro explora o limite entre a perversidade e o caos na era das fake news. A peça, com direção de Fernanda Jacob e interpretada pelo ator Daniel Landim, é uma adaptação contemporânea para “Otelo”, de William Shakespeare. A classificação indicativa é 16 anos.

Na sexta (15) é a vez da peça “Último Dia”, criada e atuada por Tauã Franco, que tem como premissa a pergunta: o que você faria no seu último dia? É nesta ansiosa espera que a história se desenvolve e uma pessoa devaneia sobre seus medos e desejos em relação à vida. A classificação indicativa é 10 anos.

Sábado (16) é a vez do espetáculo “Joãozinha Desviada, Uma Peça Para Meu Pai”, do Coletivo Truvação e João Ricken. Joãozinha é uma formiga que queria ser um homem, que queria ser uma formiga. Ou talvez um homem que queria ser uma formiga que queria ser um homem. Mas, na verdade, o que ela queria mesmo era que seu pai viesse assistir à peça. Para a peça, a classificação indicativa é 18 anos.

Para encerrar a Mostra Circuito Cultural, no domingo (17 ), é apresentada a peça “A Experiência Humorística Ou Um Estudo Sobre o Fim da Vida?”, com direção de Yuri Fidelis. Na dramaturgia do espetáculo, por meio de gincanas e premiações, uma artista de alto escalão é escolhida para garantir a festa de todos e entregar um programa de primeira. Porém, o roteiro deste programa prevê convidados e eles podem querer falar um pouco sobre o fim da vida.

Circuito

O Circuito Cultural foi concebido tendo como ponto de partida a pesquisa em coletividade, descentralização e arte-educação em regiões periféricas do Distrito Federal. O projeto tem como objetivo estreitar diálogos com a população do DF, tendo como princípio a formação de público, criação e apresentação de espetáculos e difusão de saberes artísticos das mais variadas frentes.

Nova operação

À frente da gestão do Espaço Cultural Pé Direito está a Guinada Produções, que atua há 18 anos no setor cultural de Brasília e passa a operar todo o cronograma de atividades do espaço. O projeto de manutenção tem fomento do FAC-DF e inclui temporadas de peças, oficinas de circo, teatro e dança para adultos e crianças.

Serviço

1ª Mostra Circuito Cultural

De 14 a 17 de dezembro, com espetáculos sempre às 20h

No Espaço Pé Direito (Rua 1, Lote 23. Vila Telebrasília)

Ingressos pelo Sympla

Mais informações: instagram.com/ circuitoculturaldf e instagram.com/espacopedireito