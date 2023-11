Espaço Pé Direito apresenta peça que explora o absurdo em corrida contra o tempo

“¡Alguém vai morrer!” tem entrada gratuita e sessões nos fins de semana de 10 a 19 de novembro

O Espaço Pé Direito recebe em novembro a peça “¡Alguém vai morrer!”, com sessões gratuitas nos dias 10, 11 e 12, e 17, 18 e 19, sempre às 19 horas. A produção é realizada pelo grupo “Piores do Mundo” e tem inspiração no texto “O Rei Está Morto”, do lendário dramaturgo do Teatro do Absurdo, Eugène Ionesco. Com roupagem contemporânea, o espetáculo mistura elementos da tragédia e do humor com referências de novelas brasileiras e memes da internet.

O espetáculo, assinado pelas “Piores do Mundo”, tem direção de Nine Ribeiro $alvador, iluminação de Larissa Souza e produção geral de Isabella Baroz. A trilha sonora, foi criada e é executada ao vivo por Mar Nóbrega. No elenco estão as atrizes Bianca Terraza, Julia Tempesta, Luana Lebazi e Thays Oak. A peça é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

A efervescência criativa proposta pela peça envolve situações com promessas, paranoias, imposição de poder, romance, medo da morte e traições. A lista de personagens inclui um rei, duas rainhas e uma cobra. Para a diretora Nine Ribeiro $alvador, o texto trata sobre apegos. “Tratamos sobre o apego à vida e ao poder, que traz consigo o egoísmo e o narcisismo dos poderosos. Além disso, discutimos sobre o abandono em oposição à urgência em se fazer o que tem que ser feito antes que o tempo acabe”, explica.

“¡Alguém vai morrer!” traz no próprio nome do espetáculo um teor de corrida contra o tempo, onde cada segundo importa, já que existe uma ameaça de fim, segundo Nine. “No decorrer da peça, a agonia cresce, ao mesmo tempo que informamos ao espectador de quanto tempo ele vai precisar ficar sentado no teatro sem mexer no celular. Para os mais ansiosos, dizer quanto tempo ainda falta é um alívio. Para os personagens, é um suplício”, detalha a diretora.

Nova operação

À frente da gestão do Espaço Cultural Pé Direito está a Guinada Produções, que atua há 18 anos no setor cultural de Brasília e passa a operar todo o cronograma de atividades do espaço. O projeto de manutenção tem fomento do FAC-DF e inclui temporadas de peças, oficinas de circo, teatro e dança para adultos e crianças.

Serviço

“¡Alguém vai morrer!”

Dias 10, 11 e 12; 17, 18 e 19 de novembro, sempre às 20h

Dias 10 e 17, com interpretação em libras e audiodescrição

No Espaço Pé Direito (Rua 1, nº 23, Vila Telebrasília)

classificação indicativa: 14 anos

Ingressos gratuitos com retirada pelo Sympla