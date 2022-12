Espaço Cultural Renato Russo abre inscrições para cursos gratuitos de teatro e cavaquinho

O espaço é tradicionalmente conhecido por despertar e amadurecer talentos artísticos da comunidade brasiliense, especialmente por meio da oferta de atividades no segmento das artes

O Espaço Cultural Renato Russo segue ampliando a programação de cursos e oficinas abertas à comunidade e está com inscrições abertas para dois novos cursos gratuitos nas áreas de música e artes cênicas, com várias turmas e horários.

Nei Cirqueira realiza curso prático de teatro baseado em exercícios e dinâmicas para desenvolvimento da criatividade, foco, concentração, respiração, projeção e dicção vocal, expressão corporal e desinibição para falar em público. Turmas prioritárias para adolescentes e maiores de 50 anos.

E o cavaquinista Pedro Molusco, ministra curso de cavaquinho para iniciantes (módulo 1), onde os alunos farão introdução ao instrumento na prática. As aulas são voltadas para adolescentes e adultos e é preciso levar o instrumento.

Com mais esse dois cursos, o instituto Janelas da Arte segue com o intuito de ofertar ao público uma diversidade de fazeres artísticos, envolvendo diferentes linguagens em forma de oficinas, cursos e vivências. Incluímos agora, pela primeira vez, uma formação na área musical", comenta o professor Fabiano Medeiros, coordenador do Programa Pedagógico-Formativo.

Todos os cursos e oficinas são gratuitos e oferecidos pelo Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, por meio do Programa Pedagógico-Formativo e participação na composição da programação do Espaço Cultural Renato Russo, com fomento da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. As inscrições estão abertas, possuem vagas limitadas e podem ser feitas pelas redes sociais do Espaço Cultural Renato Russo (ECRR) @espacoculturalrenatorusso ou www.espaçoculturalrenatorusso.com.br.

Sobre os cursos

Teatro Nei Cirqueira

Turma 1 (adolescentes de 15 a 17 anos) – quartas-feiras – 14:00 às 18:00

Turma 3 (pessoas com mais de 50 anos) – terças e quintas-feiras – 14:00 às 17:00i

Cavaquinho

Turma 1 (adultos – 18+) – quintas-feiras – 10:00 às 12:00

Turma 2 (adolescentes de 14 a 17 anos) – quintas-feiras – 13:00 às 15:00

Serviço

Cursos e Oficinas gratuitos no Espaço Cultural Renato Russo

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, bloco A)

Informações e inscrições: @espacoculturalrenatorusso e www.espaçoculturalrenatorusso.com.br

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 20h