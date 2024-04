Das cinzas à celebração

Em um esforço coletivo para se reerguer, a Cia Teatral Néia e Nando retoma a tradição de apresentações no Teatro da Escola Parque da 308 Sul. O primeiro espetáculo a entrar em cartaz é “O Rei da Savana”, com sessões sábado (27/4) e domingo (28/4), às 17h. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e podem ser adquiridos pelo Sympla. Todo o valor será destinado à reconstrução do acervo dos figurinos.

O incêndio em 29 de março, no galpão da companhia, consumiu mais de 70% dos preciosos figurinos e elementos cênicos acumulados pela Cia Teatral Néia e Nando ao longo dos seus 25 anos de história. Para estrelar essa retomada, alunos e ex-alunos que fizeram parte da trupe se disponibilizaram a ajudar e a montar o espetáculo.

“É um acalanto ao nosso coração saber que eles passam pela Cia, estudam, alçam seus voos solos, mas, como eles mesmo falam, ‘a gente não sai daqui'”, conta, emocionado, Nando Villardo.

O Rei da Savana – Cia Néia e Nando. Crédito: Divulgação

Depois de anos trabalhando na produção e direção dos espetáculos, Nando também volta aos palcos como ator. “Isso estava um pouco guardado dentro de mim, mas será um grande passo”, revela. “Mesmo na ausência de alguma coisa, a vida precisa continuar. A Néia e Nando está ressurgindo junto a esse projeto”, completa.

Com todo time formado, eles embarcam em um espetáculo emocionante, “O Rei da Savana”, inspirado na obra da Broadway, e promete cativar o público com sua história e visual deslumbrante. Inclusive, 45% do figurino foi atingido pelo incêndio. “Estamos com uma equipe que está dando tudo de si, com trabalho braçal, para reconquistarmos o que perdemos”, diz Nando.

A apresentação de “O Rei da Savana” traz a magia atemporal da famosa história com um visual africano nos figurinos, coreografias e maquiagens. A meninada irá rir e vibrar com a história do pequeno leãozinho Simba, filho do rei Mufasa e da rainha Sarabi, que foi injustamente acusado pela morte do pai e foge para o exílio. Distante de suas terras, o jovem animal faz amizade com o javali Pumba e o suricate Timão. Com eles, Simba aprende a filosofia do Hakuna Matata, que significa “sem preocupações”.

Anos depois, ao ser descoberto por Nala, sua amiga de infância, Simba tem de decidir se deve assumir suas responsabilidades como rei ou seguir com seu estilo de vida despreocupado.

A escolha da peça é também um símbolo de resiliência, amor pela arte e agradecimento à comunidade que apoia a Cia Néia e Nando, além de celebrar as décadas de dedicação incansável à arte teatral. “Estamos retornando para a Escola Parque, onde sempre foi nosso berço, mas a gente também vai precisar entender como vai será a receptividade do público, para depois partir para um novo projeto”, adianta Nando.

Em entrevista ao JBr, ele conta que, em maio, a Cia Néia e Nando deve vir com espetáculo A Branca de Neve. “É uma peça que não fazemos há mais de 10 anos. Estamos ansiosos, emocionados e confiantes para os próximos meses”, diz.

Sábado (27/4) e domingo (28/4), às 17h, no Teatro da Escola Parque (308 Sul). Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Disponível no Sympla. Crianças de 0 a 2 anos não pagam. Os assentos serão por ordem de entrada e livres. Classificação Indicativa: livre. Informações: www.neiaenando.com.br e @neiaenando (perfil no Instagram).