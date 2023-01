Curta ‘Palhaças’ celebra a diversidade da Palhaçaria FemininA+

Idealizado por Manu Castelo Branco – diretore, produtore e palhaça, o evento contará com 12 exibições gratuitas

De 6 de fevereiro a 18 de março, Planaltina, Sobradinho e Fercal recebem o projeto Curta Palhaças, com diversas atividades culturais sobre o universo da palhaçaria feminina e outras palhaçarias dissidentes. Idealizado por Manu Castelo Branco – diretore, produtore e palhaça, o evento contará com 12 exibições gratuitas dos episódios que compõem a inédita III Temporada do seriado Palhaças do Mundo – resultado de um mapeamento audiovisual de palhaças, além de uma série de palestras e mesas de debate, intervenções coletivas em praças públicas e exposição sobre a temática em questão. A programação é gratuita e o projeto conta com o apoio do FAC – Fundo de apoio à Arte e Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.

“Durante anos na tradição circense a atuação como palhaço era quase que exclusivamente realizada por homens. Poucas foram as mulheres que, de alguma forma, conseguiram furar essa tradição e obtiveram notoriedade”, destaca Manu. Segundo elu, há toda uma comicidade feminina e um percurso histórico da mulher palhaça que segue silenciado e invisibilizado. Assim como a palhaçaria desenvolvida por outras generidades, que não a masculina. Visto isso, o projeto pretende oferecer material visual, audiovisual, conceitual e também vivencial, onde a presença de palhaças seja festejada e acessada pela população.

“De forma geral, o projeto deseja dialogar e provocar o imaginário das pessoas, em relação à palhaçaria feita por uma multidão que não se vê representada pela palhaçaria cis-hetro-masculina”. Manu pesquisa o assunto há mais de 20 anos, tempo em que vem colecionando imagens e objetos que retratam, sobretudo, mulheres palhaças, e que dão conta do percurso estético e imagético que essa figura vem revolucionando. Atualmente cursa o doutorado na Universidade de Brasília e prepara um livro sobre o tema.

“Algumas eu comprei, outras um ganhei… Outras ainda eu encomendei. Mas agora estão todas disponíveis para o deleite e encantamento de crianças, jovens, pesquisadores e adultos”, aponta a artista.

Jeito próprio e especial

As palhaças vieram literalmente “comendo pelas beiradas”, primeiramente em grupo de teatro, no trabalho em hospitais, e, mais recentemente nos circos. Deve-se destacar que a técnica das palhaças é uma essencialmente híbrida. Tem uma pitada de teatro contemporâneo, de habilidades circenses, de prática com teatro de bonecos, e de alguma eventual habilidade musical. Mas cada uma delas faz uma mistura só sua, muito própria.

“O seriado destaca as diferentes técnicas e poéticas incorporadas na vida e no trabalho dessas fantásticas mulheres, que desbravam um ambiente historicamente dominado por homens”, comenta Manu Castelo Branco.

Fazem parte dessa terceira temporada do seriado as candangas/brasilienses: Antônia Vilarino/“Fronha” (DF), Ana Flávia Garcia/“Geléia” (DF), Ana Luiza Bellacosta/ “Madame Froda” (DF), Karla Concá /“Indiana” (RJ), Tanja Simma/ (Áustria), Cláudia Cantone /“Frank” (Itália), Felícia de Castro (BA), entre outras. Cada uma delas, e em conjunto, vão criando formas híbridas e inovadoras de teatro e circo. E vão colaborando com o processo histórico de emancipação feminina, promovendo a visibilidade tanto dessas nobres profissionais, quanto do universo da mulher.

Programação:

Salão de Palhaçaria FemininA+ (exposição)

A mostra conta com imagens, bonecas, fotos, esculturas, pinturas e vídeos que criam um imaginário sobre palhaças. Haverá visitas guiadas executadas por duplas de palhaças.

Escolas e instituições podem agendar pelo telefone: 61 98464-2544 ou e-mail [email protected].

06/02 – Abertura

Horário: 17h

Local: Centro Cultural de Planaltina

De 6 a 18/02 – Visitação à exposição

Horário: 9h às 12h, 14h e 17h

Local: Centro Cultural de Planaltina

Debates/Seriado

As palestras e mesas de debates contarão com convidados. O tema geral da ação gira em torno da palhaçaria feminina, empoderamento da mulher e percursos históricos de mulheres-palhaças. Em seguida, serão exibidos 12 episódios do seriado Palhaças do Mundo – Mapeamento audiovisual de Palhaças (II Temporada), dirigido por Manuela Castelo Branco. Os vídeos também serão disponibilizados no canal https://www.youtube.com/palhacasdomundo.

16/02 – Palhaças em Tese | Exibição do Seriado Palhaças do Mundo

Horário: 10h

Local: CRAS Fercal

Convidada: Gena Leão (RN)

01/03 – Palhaças em Tese | Exibição do Seriado Palhaças do Mundo

Horário: 19h

Local: Cine Teatro Complexo Cultural de Planaltina

Convidada: Caísa Tibúrcio (DF)

02/03 – Palhaças em Tese | Exibição do Seriado Palhaças do Mundo

Horário: 19h

Local: Cine Teatro Complexo Cultural de Planaltina

Convidada: Paula Sallas (DF)

03/03 – Palhaças em Tese | Exibição do Seriado Palhaças do Mundo

Horário: 19h

Local: Cine Teatro Complexo Cultural de Planaltina

Convidada: Ana Flávia Garcia ( DF)

Invasões/Cabarés – Intervenções coletivas de palhaças, palhaçes, palhaços

24/02 – Lar Bezerra de Menezes (Sobradinho)

Horário: 10h

04/03 – Cine Teatro Complexo Cultural de Planaltina (Planaltina)

Horário: 16h

10/03 – CRAS (Fercal)

Horário: 16h