Coreógrafa realiza oficina de Samba de Roda neste sábado (5)

Oficina Vivência Lúdica em Samba de Roda ocorre no Teatro Mapati, a partir das 10h

Neste sábado (5), a coreógrafa Aline Maria apresenta a Oficina Vivência Lúdica em Samba de Roda. A atividade é realizada no Teatro Mapati, das 10h ao meio-dia. Para as inscrições feitas até 4 de agosto, o valor é de R$ 30 e no dia da oficina, R$ 40.

Na atividade, os elementos da cultura do samba de roda, como a palma, o canto, o ritmo e dança são abordados de maneira lúdica, por meio de exercícios de consciência corporal, musicalidade, improvisação e movimentos coreográficos.

A aula é voltada para adultos com ou sem experiência em dança. “É uma oportunidade para criar um espaço de conexão com o corpo, com a criatividade e com o autoconhecimento. Os alunos irão aprender a sambar e ao final, irão praticar o samba de roda”, explica Aline.

Aline Maria, que conduz a vivência, é formada em dança pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e atua como coreógrafa, bailarina e professora de dança no Distrito Federal e em São Paulo. Para ela, a dança é uma forma de “expressar plenamente a própria essência no mundo, usando a criatividade e apoiando outras pessoas a viver de maneira mais alegre e abundante”.

SERVIÇO

Vivência Lúdica em Samba de Roda, com Aline Maria

Sábado,5 de agosto

Das 10h ao meio-dia

Teatro Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Asa Norte)

Inscrições a R$ 30 até dia 4 de agosto e R$ 40 no dia da atividade

Informações e inscrições: (61) 98177-8489 e instagram.com/alinemariadanca