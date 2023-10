Cia. de comédia Setebelos apresenta o imprevisível “Missão Improviso”

A improvisação é a arma secreta, e se você cruzar o caminho deles, seu destino é certo: você vai morrer… de tanto rir

A companhia de comédia Setebelos traz de volta a Brasília o espetáculo “Missão Improviso”. A peça retorna à capital após participar do maior festival de humor do mundo, o Risadaria, em São Paulo.

A apresentação ocorre neste sábado (21), às 21h, no Teatro Caesb, em Águas Claras. Os ingressos custam a partir de R$ 25 no site Ingresso Digital.

Neste espetáculo da Cia de Comédia Setebelos, o público tem a oportunidade de lançar os desafios mais impossíveis para os atores se desdobrarem para cumprir as missões da forma mais hilária e envolvente possível.

A improvisação é a arma secreta, e se você cruzar o caminho deles, seu destino é certo: você vai morrer… de tanto rir.

Tudo é criado na hora: cenários, ameaças, artefatos; tudo o que você pensar e os agentes imaginarem. As sugestões do público tornam o show sempre inédito e imprevisível, mantendo a adrenalina dos humoristas em níveis altíssimos. Isso faz com que, na opinião dos próprios comediantes, esse espetáculo seja o mais engraçado de se apresentar.

Serviço

Setebelos em “Missão Improviso”