Cia de Cantores Líricos de Brasília apresenta a ópera ‘Fosca’

Produção vai circular pelo DF com uma série de apresentações gratuitas em outubro. A estreia ocorre neste sábado e domingo (14 e 15), no Sesc Gama

A ópera Fosca, de Carlos Gomes (1836 – 1896), completa 150 anos desde sua estreia em 1853, em Milão (Itália). E a Companhia de Cantores Líricos de Brasília chega para homenagear este grande compositor brasileiro. Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), a Cia. irá interpretar, pela primeira vez, a ópera “Fosca”, em Brasília.

A produção vai circular pelo DF com uma série de apresentações gratuitas em outubro. A estreia ocorre neste sábado e domingo (14 e 15), no Sesc Gama, às 19h.

Criada pelo mais importante compositor de ópera brasileiro, Carlos Gomes, e pouco encenada por sua complexidade artística, “Fosca” compõe o universo criativo do compositor brasileiro que se destaca na organização do discurso dramático, na caracterização rápida de seus personagens e, principalmente, na nobreza da melodia que preconiza a diferenciação articulada dos sentimentos expressos por meio da música.

Com libreto escrito pelo italiano Antônio Ghislanzoni (1824 – 1893) – baseado no romance La Festa delle Marie, do escritor compatriota Luigi Capranica (1821 – 1891) – e direção cênica de James Fensterseifer, Fosca é uma típica aventura de pirataria que envolve a paixão e seus desencontros.

“Os piratas vivem para sequestrar os nobres e exigir recompensas para devolvê-los. Logo, são temidos e perseguidos. Porém, uma paixão inconveniente entre a pirata Fosca e um dos sequestrados gera um conflito extra, de vingança e morte”, destaca a produtora e diretora-geral da produção, Renata Dourado.

Serviço:

Cia. de Cantores Líricos de Brasília apresenta ópera Fosca

Estreia em 14 e 15 de outubro, sábado e domingo

No Sesc Gama (Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1)

A partir das 19h

Depois, em 21 e 22 de outubro, sábado e domingo

No Teatro da Poupex (Setor Militar Urbano – Plano Piloto)

A partir das 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sessões gratuiras

Não recomendado para menores de 12 anos

Mais informações: @ciadecantoresliricos