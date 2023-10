Chega a Brasília o espetáculo “Kafka e a Boneca Viajante”

Na trilha sonora, músicas de artistas como Candeia, Cartola, Chico Buarque, Djavan, Lenine, Raul Seixas, Caetano Veloso e Rita Lee

Já no fim da vida, na década de 1920, Franz Kafka teria encontrado uma menina chorando numa praça porque havia perdido sua boneca. Para consolá-la, o escritor começou a escrever cartas a ela, passando-se por sua boneca, que contava suas incríveis aventuras pelo mundo. A BB Seguros apresenta a bela e intrigante história, da qual não há provas de que tenha realmente acontecido, mas é contada no livro “Kafka e a Boneca Viajante”, do espanhol Jordi Sierra i Fabra, virou um espetáculo de mesmo nome e estará em cartaz em Brasília entre amanhã (12) e domingo (15), no CCBB DF.

“Kafka e a Boneca Viajante” conta com a dramaturgia de Rafael Primot e direção de João Fonseca, e no elenco estão Alessandra Maestrini, no papel da boneca, Carol Garcia (menina), André Dias (Kafka) e Lilian Valeska (esposa de Kafka). A montagem vai além do livro infanto-juvenil, trazendo referências da vida do escritor e de seus livros, que ajudam a dar profundidade ao espetáculo, voltado ao universo adulto. Para ganhar dinamismo, a narrativa é não-linear, alternando passado, presente e futuro, assim como a realidade vivida pelos personagens é atravessada pelo mundo ficcional das cartas, onde a boneca ganha vida.

A trilha sonora merece destaque. No repertório, interpretado pelo elenco, estão músicas de artistas como Candeia, Cartola, Chico Buarque, Djavan, Lenine, Raul Seixas, Caetano Veloso e Rita Lee e uma composição inédita assinada pelo diretor João Fonseca e o diretor musical Tony Lucchesi, responsável pelos arranjos.

“Para nós é muito especial conseguir levar a peça para mais uma cidade, pois é sinal de que tem tido boa receptividade junto ao público e que sua narrativa, que é uma mescla entre os gêneros teatrais musical e tradicional, caiu no gosto das pessoas”, afirma Luciana Esteves, Gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “Esse aspecto itinerante da temporada é ainda mais relevante por ter sido um objetivo que estabelecemos no início da construção do projeto. Ao fim do ano teremos impactado públicos do Brasil inteiro e isso é gratificante”, reforça Luciana.

Após a passagem pela capital federal, a turnê seguirá para São Paulo (SP).

Serviço

Espetáculo Musical “Kafka e a Boneca Viajante”

Datas: De 12 a 15 de outubro de 2023

Horário: Quinta e sexta-feira, às 19h; sábado, às 16h e às 19h; e domingo, às 18h

Local: CCBB DF, SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul, Brasília – DF

Ingressos: gratuito, mediante emissão no site e na bilheteria física do CCBB Brasília

Classificação indicativa: livre