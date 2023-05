CCBB Educativo oferece espetáculos teatrais no jardim

Narrativas resgatam a memória com cantigas e contos populares

O CCBB Brasília está com novas atividades para o público infantil: o Teatro no Jardim do CCBB, com os espetáculos teatrais “Baú de histórias” e “Era uma vez…”, encenados por Adriana Bertolucci, Fanis Morais e João Pedreira. São contos e cantos populares, passados pela oralidade de geração em geração, como forma de preservação da memória e da cultura. As histórias escolhidas são oriundas de matrizes africanas, povos originários do Amazonas e de Portugal, que juntas formam a cultura brasileira.

Até o final de junho, o público é convidado a embarcar em aventuras que mexem com o imaginário e contribuem para o desenvolvimento da criança. No espetáculo “Baú de histórias”, que acontece às 16h aos finais de semana, os atores apresentam os contos “Juca e a serpente do Rio” e “A Princesa e o Sapo”. Narrativas sobre um menino inocente que era enganado por todos e sobre a princesa que não era amiga de um sapo falante.

Na sessão das 17h, os contos “A Casa do Coelho” e “Carne de Língua” compõem o espetáculo “Era uma vez…”. A Casa do Coelho narra a aventura de um coelho e seus amigos que tentam descobrir qual o mistério por trás de um barulho em sua casa. “Carne de Língua” conta sobre a busca de um rei pela cura de sua rainha.

As apresentações são permeadas por cantigas populares que dão ritmo aos espetáculos nas vozes dos três artistas. No repertório, ao som de violão e pandeiro, músicas como “Marinheiro só”, “Caranguejo não é peixe” e “Peixe vivo”, que compõem o cancioneiro popular há gerações. “As canções e histórias precisam ser cantadas e contadas para se manterem vivas”, enfatiza a atriz Adriana Bertolucci.

Aos fins de semana, os espetáculos são abertos ao público e acontecem no Jardim do CCBB Brasília, em duas apresentações, às 16h e às 17h. Durante a semana, às quartas e sextas-feiras, os espetáculos são destinados a grupos de escolas públicas e privadas. Para agendar a participação, as instituições devem entrar em contato com o Programa CCBB Educativo pelo telefone (61) 3222-0341.

Serviço:

Programa Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil

Centro Cultural Banco do Brasil – SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves

Consulte a programação em www.bb.com.br/cultura ou https://ccbb.com.br/brasilia/ccbb-educativo/

Classificação indicativa: livre