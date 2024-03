Carmela em solo no Sesc Garagem

Baseada na história de vida da artista, a peça Vai Carmela está em cartaz durante todo o fim de semana, às 19h.

Baseada na história de vida da artista, a peça “Vai, Carmela” está de volta! O espetáculo apresenta a trajetória de Carmela desde a infância, passando por uma juventude sofrida na Europa e um retorno surpreendente ao Brasil, quando ela se torna uma figura querida e reconhecida do entretenimento brasiliense, além de se destacar pelas iniciativas sociais, que incluem intervenções lúdicas em escolas públicas e até distribuição de cestas básicas no sertão do Piauí.

“Nascida” em 2016, a apresentadora ganhou o holofote popular num show de Preta Gil, quando subiu ao palco diante de 40 mil pessoas. Desde então, sempre preferindo dialogar com as camadas mais populares, Carmela deu importantes passos na carreira. Além de estar à frente de seu próprio programa de rádio, o Barraco da Carmela, ela se tornou figura cativa da Rodoviária do Plano Piloto. Como repórter de TV, entrevistou diversos famosos, a exemplo de Ivete Sangalo, Wesley Safadão e Fernanda Montenegro.

No final de 2023, recebeu o título de cidadã honorária de Brasília da Câmara Legislativa do DF, de forma inédita.

O espetáculo conta com apoio do Sesc-DF.

VAI, CARMELA

Neste fim de semana, de sexta (1/3) a domingo (3/3), às 19h, no Sesc Garagem (913 Sul).

Ingressos: R$20 (valor único de meia-social) à venda pelo Sympla.