‘Brasília em Dança’ abre inscrições para segunda edição do festival

Bailarinos a partir de seis anos de idade, coreógrafos e grupos de dança podem se inscrever até 16 de abril

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival Brasília em Dança, evento que em 2021 foi considerado um dos principais do segmento, onde reuniu mais de 400 dançarinos de três estados, durante três dias de competição e workshops, em Taguatinga.

Organizado pela Flyer Cia Dança, o festival será realizado entre os dias 28, 29 e 30 de abril, e 1 de maio, no Teatro Sesi Yara Amaral (Taguatinga Norte). As inscrições estão abertas até 16 de abril, podendo se inscrever coreógrafos, bailarinos a partir de seis anos de idade, grupos e escolas de dança para poderem competir e apresentar seus trabalhos em categorias como solos, duos, trios e conjuntos nos gêneros de balé clássico, livre, jazz, dança contemporânea, estilo livre, danças populares e urbanas.

“O festival tem como objetivo conectar bailarinos, professores, mestres, jurados, coreógrafos, diretores e todos envolvidos com a arte de dançar por meio de um festival que vai possibilitar a troca de conhecimento e aprendizados. Onde os inscritos vão poder apresentar seus trabalhos para serem avaliados e comentados por um corpo de jurados de todo o Brasil, com formações nacionais e internacionais, além de concorrerem a troféus, medalhas e premiações em dinheiro”, explica Bruno Alves, diretor do Festival Brasília em Dança.

Serviço

II Festival Brasília em Dança

Quando: 28, 29 e 30 de abril, e 1 de maio

Onde: Teatro Sesi Yara Amaral (QI 12 – Taguatinga Norte)

As inscrições podem ser feitas pelo site Festival Online

Para maiores informações : (61) 9 8157-4416 (WhatsApp) e @brasiliaemdanca