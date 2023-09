Anti Status Quo Companhia abre inscrições para residência artística em dança contemporânea

Artistas irão participar da recriação da obra “Microutopias Cotidianas Aglutinantes do Lugar”, um dos trabalhos da pesquisa Corpo e Cidade

Ministrada pela coreógrafa e diretora Luciana Lara e pelo arte-educador e bailarino Raoni Carricondo, a residência artística em dança contemporânea, de 40 horas de duração, está com inscrições abertas até 15 de setembro, através do e-mail: [email protected]. As aulas ocorrerão no Centro de Dança do Distrito Federal, no Setor de Autarquias Norte.

Ao longo de duas semanas, de 18 a 22 e de 25 a 29 de setembro, no período da manhã, artistas profissionais, em formação de dança ou outras linguagens artísticas, maiores de 18 anos, irão participar da recriação da obra “Microutopias Cotidianas Aglutinantes do Lugar”, um dos trabalhos da pesquisa Corpo e Cidade que o grupo desenvolve desde 2003.

Após a residência, participantes irão compor o elenco, ao lado de integrantes da Anti Status Quo Companhia de Dança, uma das mais renomadas Companhias do DF e do Centro-Oeste do Brasil, em quatro apresentações da obra recriada com a contribuição delas e deles.

Serviço:

Residência “Corpo, Cidade e Microutopias” – Um mergulho de criação em dança contemporânea nas ruas da cidade

Ministrantes: Luciana Lara (diretora e coreógrafa) e Raoni Carricondo (bailarino e arte-educador)

Data: de 18 a 22 e de 25 a 29 de setembro (2 semanas de segunda a sexta)

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro de Dança do DF – SAUN, qd. 1, Brasília-DF

Inscrições até 15 de setembro, pelo e-mail: [email protected]

Número de vagas: 20