Angústia de uma entrevista de emprego é tema de peça de comédia

Espetáculo fica em cartaz no Espaço Cultural Pé Direito de 2 a 18 de setembro

O BR S.A. Coletivo de Artistas apresenta a peça Entrevista de Emprego, em temporada que vai de 2 a 18 de setembro, no Espaço Cultural Pé Direito. Com direção de Denis Camargo e atuação solo de Ana Vaz, o espetáculo tem sessões sempre às 20 horas com entrada gratuita. O projeto é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

A montagem traz a história de uma mulher que tenta conseguir seu sonhado emprego de carteira assinada. A encenação se passa numa sala de espera e relata os momentos que antecedem sua saga em busca de trabalho. Em cena, são apresentadas angústias e a tentativa de manter o controle emocional.

Criada já na atual fase da economia brasileira, marcada pelo desemprego, a peça se vale de uma situação tensa comum na vida de tantos brasileiros, explica a atriz Ana Vaz. “A história tem inspiração em algumas situações pelas quais eu mesma e pessoas próximas já passamos”, conta.

Com humor e elementos do teatro do absurdo e da comédia física, a peça é construída com uma estética atemporal para criar um olhar crítico sobre os males que o desemprego causa na sociedade. “Por meio do humor damos visibilidade a uma questão muito séria, porém o nosso foco não está na desgraça ou miséria humana. Estamos focados em retratar o ser humano que não desiste, que luta e que não se entrega”, explica o diretor do espetáculo, Denis Camargo.

Em sua saga por uma vaga de trabalho, a protagonista do espetáculo transparece para o público toda a angústia que vive em um momento decisivo de sua vida, o que tem grande capacidade de gerar conexão com o público.”Na mistura de sensações vividas por ela, é possível notar expectativa, esperança e frustração”, detalha Ana.

Criadores

Além de protagonizar a peça, a atriz Ana Vaz é criadora da peça, juntamente com Denis Camargo. Mestra em Arte pela Universidade de Brasília (UnB), Ana tem estudos em palhaçaria no Brasil e nos Estados Unidos e foi premiada como melhor atriz na Mostra Sesc do Teatro Candango de 2014 pelo espetáculo Entre Cravos & Lírios. Diretor e criador da montagem, Denis Camargo é doutor e mestre em Artes Cênicas pela UnB e é co-fundador e integrante do BR S.A. Coletivo de Artistas, surgido em 2009, onde atua como diretor, ator, palhaço e produtor cultural.

SERVIÇO

Entrevista de Emprego

De 2 a 18 de setembro, de sexta a domingo, sempre às 20 horas

No Espaço Cultural Pé Direito (Rua 1, Loja 23, Vila Telebrasília)

Sessão com interpretação em Libras em 2 de setembro

Ingressos gratuitos pelo Sympla: bit.ly/EntrevistaDeEmprego2022

Classificação etária: 10 anos

Duração: 70 minutos

Instagram: instagram.com/palhacahipotenusa e instagram.com/brsacoletivo

Informações: (61) 98340-6544