Alunos apresentam peça ‘Fantástica Fábrica de Chocolate’, nesta quinta-feira (9)

Estudantes do ensino fundamental do Colégio Everest Brasília se preparam para o lançamento de mais uma peça teatral. O grupo interpretará a “Fantástica Fábrica de Chocolate”, espetáculo aberto ao público e livre para todas as idades. A apresentação será na próxima quinta-feira (9), no Everest High School (QI 17/19, Lago Sul), a partir das 19h30.

Esta é a última de quatro apresentações. Os alunos já encenaram Aladdin, Wicked e Matilda. Os ingressos custam a partir de R$ 30 no site EventBrite.

O professor de teatro Galileu Fontes, afirma que o ensino traz diversos benefícios aos alunos. “Durante as aulas trabalhamos a oratória, desenvolvura, consciência e coordenação corporal, além de montarmos os espetáculos do zero. Os alunos participam de todo o processo criativo”, destaca. Ele adiciona: “o teatro vem para dar voz aos alunos, mostrando o lado artístico de cada um. É importante ainda para ajudar na descoberta da vocação”.

Serviço

Peça “Fantástica Fábrica de Chocolate”

Quinta-feira, 9 de novembro

A partir das 19h30

No colégio Everest – SHIS QI 17/19 S/N Lote Seminário Lago Sul

Classificação indicativa livre

Ingressos a partir de R$ 30 no site EventBrite